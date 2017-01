Para 2020 Pemex recuperará equilibrio financiero: González Anaya Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El director general sostuvo que, pese a la incertidumbre en torno a los precios del petróleo, Pemex mostrará fortaleza; se reunión con diputados y senadores



Al participar en la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista, el funcionario expuso que el escenario de 2017 para la petrolera trae un cambio de tendencia positivo.

No quiere decir que hemos resuelto los problemas de Pemex, pero, por primera vez desde 2012, vamos a presentar un superávit primario. Un superávit primario es todos los ingresos, todos los egresos, menos el servicio de la deuda. Si no tomáramos en cuenta la deuda Pemex ya tendría un superávit primario como lo tiene el gobierno federal”, dijo durante el encuentro realizado en el Senado de la República.

A pesar de la incertidumbre en los precios del petróleo, González Anaya expuso que Pemex seguirá mostrando fortaleza. Con los esfuerzos que estamos haciendo Pemex puede regresar a un equilibrio financiero en el 2019 o 2020. Es una cosa casi sorprendente dada la situación financiera de la empresa, considerando que no estamos haciendo supuestos ilógicos de ninguna naturaleza, es una empresa fuerte en un negocio noble, el chiste es tener una empresa eficiente y manejarla con criterios de rentabilidad y eficiencia”, manifestó.

ANTE EL AGOTAMIENTO DE CANTARELL...



Además, explicó que factores como el agotamiento del crudo en el yacimiento Cantarell, “cada vez va a ser más caro y más difícil encontrar petróleo en México, pero hay petróleo”.



Sin embargo, aprovechando las flexibilidades la Reforma Energética, Pemex se va a concentrar en yacimientos rentables. Ahora nuestro mandato es sólo sacar el petróleo que es rentable extraer, hacer una estrategia agresiva de alianzas en campos grandes y campos chicos y hacer contratos más ágiles para poder asignar y que tengan algo de riesgo”, señaló.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) seguirá siendo una empresa rentable para México, con capacidad para regresar a un equilibrio financiero para 2019 o 2020, aseguró José Antonio González Anaya, director general.Al participar en la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista, el funcionario expuso que el escenario de 2017 para la petrolera trae un cambio de tendencia positivo.A pesar de la incertidumbre en los precios del petróleo, González Anaya expuso que Pemex seguirá mostrando fortaleza.Además, explicó que factores como el agotamiento del crudo en el yacimiento Cantarell, “cada vez va a ser más caro y más difícil encontrar petróleo en México, pero hay petróleo”.Sin embargo, aprovechando las flexibilidades la Reforma Energética, Pemex se va a concentrar en yacimientos rentables. Agregar a favoritos pemex

economía

2020

equilibrio financiero