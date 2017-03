Para no atropellar a un peatón derrapa y cae de la moto Redacción

Cabe destacar que la Calzada del Peregrino no es una vía para motocicletas ni bicicletas.



Varias personas vieron como el hombre cayó con la moto, por lo que llamaron a emergencias.



Juan Rubio, vecino de la calle Sierra de Valdecañas, quedó con algunas lesiones.



Al sitio del accidente se trasladaron los efectivos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), así como los paramédicos del Departamento de Protección Civil y Bomberos.



Rubio Camarillo fue atendido por los socorristas quienes le encontraron varios raspones en diferentes partes de su cuerpo, así como una contusión en una pierna.



Dicha persona circulaba a bordo de una motoneta Italika, roja con negra, con una calcomanía de Grúas Márquez.



El lesionado fue llevado al Hospital General de Fresnillo (HGF), mientras que de la motocicleta se hizo cargo un familiar.



