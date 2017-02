Para Pérez Gay, la tecnología no compite con los libros Anahí Encina

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Anahí Encina) Rafael Pérez Gay.



El invitado de honor al 5° Encuentro de Narrativa Región Centro Occidente (ENCO) 2017, puede presumir de poseer una gran biblioteca personal, y aunque no ha leído cada obra, sostiene que “Los libros pueden cambiar una parte de nosotros, y son objetos que han cambiado la historia del hombre y la mujer, son una magnífica caja de herramientas, como lo decía Foucault”.



En la temática central del ENCO 2017 entra la novela gráfica, misma que, para Pérez Gay es una resolución interesante que muestra cómo la narrativa puede lograr que los jóvenes se acerquen a la lectura.



A pesar de no tener mucha cercanía con el género, afirmó que no pierde el interés en alguna vez concebir un libro que consista, exclusivamente, en una historia.

“La novela gráfica es una puerta de entrada para la expresión cultural y artística que hoy en día está entre nosotros, que es la imagen junto con la palabra”, dijo para Imagen.

Frente a la ola tecnológica, Pérez Gay no cree que los medios digitales sean una amenaza para el libro, sino que se complementan gracias a una revolución civilizatoria.



Sin embargo, para él la lectura sigue siendo un acto único y solitario, en el que se interiorizan los conceptos y se logra dar vida a nuevas ideas. “No puedo concebir a un escritor o a un periodista que no lea, cuando el trabajo está por debajo del promedio es fácil conocer el porqué, leer todo y de todo, todo el tiempo, porque el gusto y el canon vienen después”, sentenció.

El periodismo siempre ha tenido expresiones magníficas y al mismo tiempo realizaciones mal logradas, según su visión. “Creo que en ocasiones la facilidad y la rapidez tecnológica tienden a dar productos menos cuidados, sin embargo no creo que la calidad haya disminuido porque suelen darse buenos trabajos investigados en internet, yo no le tengo miedo a eso, pero hay que saber complementarlo en el papel”.

Por ello, para los escritores jóvenes, su mayor recomendación es que nunca paren de leer, ya que es la clave para estar arriba del promedio desde las aulas, hasta en el ámbito laboral.



Pérez Gay egresó de la licenciatura en Letras Francesas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue director de El Nacional Dominical y Nexos, y a su vez fundador y director de Crónica Dominical, también se desempeñó como traductor de Samuel Becket y Emile Cioran, y colaborador de diversos medios nacionales.



Actualmente dirige las editoriales Cal y Arena y Nueva Imagen, conduce un programa televisivo en Grupo 40, colabora para Milenio Diario, y planea la próxima publicación dentro de un par de meses, de su obra Perseguir la noche, que forma parte de sus últimos dos libros El corazón es un gitano y Heaven is hard to Swallow.





encinarroyo@gmail.com Escritor, periodista, narrador, traductor y ensayista, pero además, “Un lector de muchos años”, así se consideraEl invitado de honor al, puede presumir de poseer una gran biblioteca personal, y aunque no ha leído cada obra, sostiene que “Los libros pueden cambiar una parte de nosotros, y son objetos que han cambiado la historia del hombre y la mujer, son una magnífica caja de herramientas, como lo decía”.En la temática central delentra la novela gráfica, misma que, para Pérez Gay es una resolución interesante que muestra cómo la narrativa puede lograr que los jóvenes se acerquen a la lectura.A pesar de no tener mucha cercanía con el género, afirmó que no pierde el interés en alguna vez concebir un libro que consista, exclusivamente, en una historia.Frente a la ola tecnológica,no cree que los medios digitales sean una amenaza para el libro, sino que se complementan gracias a una revolución civilizatoria.Sin embargo, para él la lectura sigue siendo un acto único y solitario, en el que se interiorizan los conceptos y se logra dar vida a nuevas ideas.El periodismo siempre ha tenido expresiones magníficas y al mismo tiempo realizaciones mal logradas, según su visión.Por ello, para los escritores jóvenes, su mayor recomendación es que nunca paren de leer, ya que es la clave para estar arriba del promedio desde las aulas, hasta en el ámbito laboral.egresó de la licenciatura en Letras Francesas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue director de El Nacional Dominical y Nexos, y a su vez fundador y director de Crónica Dominical, también se desempeñó como traductor de, y colaborador de diversos medios nacionales.Actualmente dirige las editoriales Cal y Arena y Nueva Imagen, conduce un programa televisivo en Grupo 40, colabora para Milenio Diario, y planea la próxima publicación dentro de un par de meses, de su obra, que forma parte de sus últimos dos libros Agregar a favoritos cultura

periodismo

literatura

narrativa gráfica

narrativa

enco

rafael pérez gay