Paralizan gasolineras ante manifestaciones y robo de combustible 

El presidente destacó que no existe desabasto de gasolina en el estado; sin embargo, se han registrado manifestaciones en cuatro gasolineras, por lo que se tuvo que suspender el servicio.



Asimismo, expresó que se ha mantenido una constante comunicación con los agremiados y las autoridades, “pero por el momento no hemos tenido aviso del robo de combustible”.



Aseveró que mientras sigan las manifestaciones de inconformidad en las gasolineras, están tendrán que paralizar el servicio hasta que se estabilice la situación.



En cuanto al anuncio de la suspensión de corridas de camiones foráneos al Estado, expresó que "impactará directamente a la economía de las empresas, porque no solo son los camiones sino también el turismo en general".





