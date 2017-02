Paralizante doble moral J. Luis Medina Lizalde

Adriana Rivero, responsable de la política gubernamental hacia las mujeres, comentó que en algunas secundarias existía la precoz prostitución desató una reacción que retrata con mucha precisión la mentalidad propia de una sociedad casada con las apariencias.

Sus palabras no conllevan a la estigmatización de las adolescentes y el acotamiento oportuno de Gema Mercado, titular de la Secretaría de Educación en el gobierno de Alejandro Tello termina por ubicar en sus justos términos el asunto en cuestión.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle , con su peculiar estilo, reafirmó como ciertas las palabras de Adriana Rivero enfatizando que las conductas adolescentes en cuestión” se conocen desde hace diecisiete años” y que de ella participan “hasta las niñas de Bernárdez”.

No obstante, se hizo una tormenta en un vaso de agua y se conocieron reacciones que llegaron al extremo de demandar la destitución de la funcionaria.

Desde luego, es de apreciar la prevención contra la estigmatización social a la que llaman, entre otras personalidades de la vida pública, la titular de la Comisión de Derechos Humanos, María de la Luz Domínguez.

Lo que no resulta tan positivo es que continúe la típica doble moral, según la cual reaccionamos ante la apariencia y nos desentendemos de la esencia conforme a lo cual lo grave no es que suceda sino que suceda, como las parejas que pueden tolerar la infidelidad siempre que no se sepa.

El fracaso de la política de seguridad pública local o mejor dicho, la incapacidad para elaborar una política al respecto tiene su origen en la actitud gubernamental de no asumir el problema y concretarse a elaborar versiones tranquilizantes del acontecer sangriento provocado por el crimen organizado, que ya cumplió una década entre nosotros.



Fingiendo que nada pasa

La sociedad Zacatecana vive una creciente descomposición que en estos momentos hace presa fácil de las mujeres. Existe un número considerable de mujeres que han desaparecido sin que se les busque. La trata de blancas y la esclavitud sexual a la que son sometidas por jerarcas de los cárteles asentados en la entidad han generado historias desgarradoras de las que nos enteramos porque pertenecen a familias conocidas.

Es bien sabido que los miembros de los cárteles, en sus inicios procedentes de otras entidades, terminaron por echar raíces emparentando con familias de las localidades y reclutando personal de ambos sexos desde edades tempranas, dándose el caso de muertes violentas de mujeres cada vez más frecuentes.

Tenemos años sabiendo de jovencitas colgadas en puentes, cadáveres femeninos con huellas de tortura, detenidas en flagrancia en acciones delictuosas y prófugas de la acción de la justicia. Ante tales evidencias, las mujeres asesinadas en Zacatecas son consideradas en automático por nuestras comodinas autoridades como participantes en la delincuencia organizada sin más evidencia que su dicho, luego nadie se vuelve a ocupar del asunto y con una abrumadora frecuencia la sociedad no se entera de la identidad, procedencia y evidencias de su trayectoria delictiva.

Ante la crónica pasividad de las autoridades, Zacatecas es escenario de reclutamiento, prostitución, trata de blancas, sicarización y asesinato de mujeres como efecto de la presencia del crimen organizado, pero no es la única violencia que padecen, ya que teniendo como trasfondo la cultura machista omnipresente en muchos hogares zacatecanos, se incuba la violencia cotidiana que explota en los hogares, en la escuela y en las calle incubando tragedias como la que hace pocos meses fue quemada viva por su propio hermano o la de la jovencita jerezana asesinada por un exnovio despechado, auxiliado por sus amigos.



A desenterrar la cabeza

En ese contexto y como consecuencia de la iniciativa de mujeres organizadas altamente sensibilizadas en el tema, un grupo de expertos iniciará el estudio de la situación que guarda la violencia contra las mujeres en 12 municipios que ha desembocado en incremento de feminicidios para valorar la pertinencia de que la Secretaría de Gobernación declare “alerta de género” como, en entidades como el estado de México, Morelos y Michoacán. La posibilidad de que Zacatecas se abra al análisis de la criminalidad desbordada en su modalidad de violencia de género puede ayudar a sacudir la modorra de una Secretaría de Seguridad Pública inmensa en la quietud burocrática. Un estudio a cargo de expertos ajenos a las condicionantes locales puede auxiliarnos en la comprensión de la trágica realidad y en el conocimiento de lo que podemos hacer.

Ojalá que su presencia no sea recibida de mala gana, sin voluntad de cooperar y deseando que se vayan pronto.

Lo grave es lo que pasa, no que se sepa lo que pasa, cuando así pensemos nos irá mejor.

Nos encontramos el lunes en El Recreo.



