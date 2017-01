Paralizará Supdacobaez labores y clases este lunes Redacción

En un comunicado se precisó que se paralizarán las oficinas generales, planteles, además de Ciudad Administrativa.



El paro durará hasta que se obtenga una respuesta favorable sobre el incumplimiento.



Cabe mencionar que, como publicó Imagen este domingo, el Gobierno del Estado ofreció al Cobaez dar un apoyo económico para cubrir la segunda parte del aguinaldo que adeudan a los docentes por falta de recursos de la Federación, según dijo en entrevista Rafael Sánchez Andrade, director general del colegio.



“Por parte del estado hay el ofrecimiento de que el próximo viernes estaría en condiciones de darnos un apoyo adicional para pagar el aguinaldo, lo cual le trasmití al secretario general el ingeniero Gerardo García Murillo y se llegó al acuerdo de que iban a esperar hasta el viernes”, puntualizó el funcionario.



Por la experiencia del año anterior, la federación en enero les depositó 33 millones de pesos destinados para el pago de la segunda parte del aguinaldo, misma cantidad que en este 2017 no ha sido entregada para que el Cobaez cumpla con el pago complementario de esta prestación.



Sánchez Andrade agregó que la falta de este recurso no es una situación exclusiva de Zacatecas sino de todo el país.



Lo que hasta ahora ha argumentado la federación es que la SEP ya hizo la programación de los recursos; sin embargo, está pendiente que la Secretaría de Hacienda haga lo propio para hacer la dispersión a los estados.



Aclaró que con el pago de la primera quincena de enero se cubrieron un par de bonos, uno correspondiente a los días económicos no disfrutados y otro de puntualidad y asistencia. Para el pago de esta prestación

se designaron alrededor de 18 millones de pesos.



En tanto, el secretario general del sindicato del Cobaez, Gerardo García Murillo, negó que hayan aceptado esperar hasta el viernes para el pago de la segunda parte del aguinaldo que aún está pendiente por cubrir.



