Paran transportistas trabajos en carretera Jalpa-Calvillo 

JALPA.- Integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores Operadores de Maquinaria Pesada Similares y Conexos suspendieron indefinidamente la obra de ampliación del tramo Jalpa – Calvillo.



Los trabajadores, liderados por Juan Jaime Ibarra Moreno, acusaron que la empresa Rivera Rivera, que tiene sus oficinas en el municipio de Fresnillo, de un abuso de jornadas laborales además de que no tienen seguridad social y la falta de un contrato que les garantice certidumbre laboral.



Juan Jaime Ibarra aseguró que la empresa en contubernio con autoridades estatales les ha negado contratar a al menos 30 de los 50 trabajadores que ahí prestan sus servicios.



Exigió a nombre de los transportistas operadores de maquinaria pesada que sean atendidos , a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues la empresa justificó que ya tiene otro contrato con trasportistas de Malpaso, en Villanueva.



Con ello dijo el secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores Operadores de Maquinaria Pesada Similares y conexos que estaría abonando a una mayor generación de empleo local, pues argumentó que el 80 por ciento de los trabajadores agremiados a este sindicato trabajan para dicha empresa.



En tanto la empresa Rivera y Rivera no accedan a las peticiones del sindicato y se llegue a un acuerdo conveniente para ambas partes la obra de ampliación de la carretera Jalpa-Calvillo continuará suspendida, dijo Juan Jaime Ibarra Moreno.



