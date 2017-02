Parejas se dan el sí al interior del Cerereso Redacción

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), encabezado por Érica del Carmen Velázquez Vacio, realizó los trámites correspondientes para la firma de este contrato civil y fue testigo de honor de las parejas que fueron casadas por el oficial del Registro Civil, Rafael Pedroza Hornedo.



“Me siento muy honrada de ser partícipe de estos matrimonios porque simbolizan que el amor y la voluntad que tienen, logra sobrepasar cualquier obstáculo al que se enfrenten”, externó Velázquez Vacio.



Asimismo, resaltó que el hecho de que sean internos de este centro de reinserción, no los excluye a que tengan la oportunidad de contraer nupcias conforme a la ley.



“El hecho de que estén aquí no implica que dejen de ser personas, que dejen de ser humanos, que sienten y sueñan con tener y ver por sus familias, y brindarles a sus hijos un mejor futuro, para inculcarles valores y respeto hacia las personas”, manifestó Velázquez Vacio.



Finalmente, la directora se puso a la orden del teniente coronel Antonio Solís Álvarez, director del Cerereso varonil, para que cualquiera de los servicios que se ofrecen en el SMDIF, queden en total disposición, en caso de que alguno de los internos lo requiera.



