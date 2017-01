Participa cuerpo de bomberos en fuerte accidente; varios lesionados Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:









Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Faltaban escasos minutos para las 3 de la tarde de este sábado, cuando los elementos de PC, salieron de su base a bordo de la unidad de ataque contra incendios para atender el llamado de alerta.



Sin embargo, metros antes de Martínez Domínguez, un tráiler había participado en un percance previo en el que no hubo lesionados y los daños fueron mínimos, mismo que estaba siendo abanderado por la Metropol.



Este primer hecho ocasionó que se formará una larga fila de vehículos que avanzaban a vuelta de rueda y otros que estaban completamente detenidos.



En ese momento el cambión de bomberos impactó en primera instancia a un Tortón banco al que sacó del camino y a una camioneta Chevrolet color Azul.



Posteriormente, mantuvo la trayectoria hasta provoca una segunda colisión en la que se llevó a un Tsuru blanco, una Ranger roja y una camioneta Tahoe blanca sin que se registraran personas lesionadas hasta este momento.



El siniestro no iba terminar ahí, pues el Nissan fue arrastrado varios metros por el camión de Bomberos hasta quedar incrustado debajo de la caja de un camión de volteo con todo y el conductor que resultó ileso a pesar de haber quedado prensado entre los fierros retorcidos de su vehículo.



El que se llevó la peor parte, fue el bombero que manejaba el camión ya que también quedó prensado en la cabina y fue liberado por sus compañeros y los de Protección Civil estatal quienes utilizaron las quijadas de la vida para rescatarlo.



Él resultó con lesiones en ambas piernas de las que no se descartó posibles fracturas, mientras que otro de sus compañero que iba en la parte trasera de la unidad, también salió golpeado y fueron trasladados consientes a un centro hospitalario.



Las causas del siniestro no fueron precisadas en ese momento, pero por la forma en que sucedieron los hechos, no descartó una posible falla mecánica en el camión de bomberos como posible causa aunque será la instancia correspondiente la que deslinde responsabilidades.



El accidente fue atendido por diversas corporaciones de seguridad y rescate siendo los agentes de la Policía Federal los que se quedaron finalmente a cargo de la situación.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Ahora le tocó al Cuerpo de Bomberos de la Unidad Municipal de Protección Civil, participar en un fuerte accidente carretero ocurrido cuando iban a atender un reporte de incendio en una tortillería en Villas de Guadalupe.Faltaban escasos minutos para las 3 de la tarde de este sábado, cuando los elementos de PC, salieron de su base a bordo de la unidad de ataque contra incendios para atender el llamado de alerta.Sin embargo, metros antes de Martínez Domínguez, un tráiler había participado en un percance previo en el que no hubo lesionados y los daños fueron mínimos, mismo que estaba siendo abanderado por la Metropol.Este primer hecho ocasionó que se formará una larga fila de vehículos que avanzaban a vuelta de rueda y otros que estaban completamente detenidos.En ese momento el cambión de bomberos impactó en primera instancia a un Tortón banco al que sacó del camino y a una camioneta Chevrolet color Azul.Posteriormente, mantuvo la trayectoria hasta provoca una segunda colisión en la que se llevó a un Tsuru blanco, una Ranger roja y una camioneta Tahoe blanca sin que se registraran personas lesionadas hasta este momento.El siniestro no iba terminar ahí, pues el Nissan fue arrastrado varios metros por el camión de Bomberos hasta quedar incrustado debajo de la caja de un camión de volteo con todo y el conductor que resultó ileso a pesar de haber quedado prensado entre los fierros retorcidos de su vehículo.El que se llevó la peor parte, fue el bombero que manejaba el camión ya que también quedó prensado en la cabina y fue liberado por sus compañeros y los de Protección Civil estatal quienes utilizaron las quijadas de la vida para rescatarlo.Él resultó con lesiones en ambas piernas de las que no se descartó posibles fracturas, mientras que otro de sus compañero que iba en la parte trasera de la unidad, también salió golpeado y fueron trasladados consientes a un centro hospitalario.Las causas del siniestro no fueron precisadas en ese momento, pero por la forma en que sucedieron los hechos, no descartó una posible falla mecánica en el camión de bomberos como posible causa aunque será la instancia correspondiente la que deslinde responsabilidades.El accidente fue atendido por diversas corporaciones de seguridad y rescate siendo los agentes de la Policía Federal los que se quedaron finalmente a cargo de la situación. Agregar a favoritos lesionados

accidente vial

choque

guadalupe

seguridad