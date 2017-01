Participa una mujer en aparatosa volcadura en la vialidad Arroyo de las Sirenas Redacción

El accidente se registró pasadas las 9 de la mañana, sobre la vialidad Arroyo de las Sirenas, lugar a donde rápidamente se movilizaron elementos de seguridad y la unidad médica.



Al arribar las autoridades policíacas se encontraron con una camioneta Honda CR-V de color roja, la cual mostraba daños considerables la carrocería, tras girar en varias ocasiones con su única tripulante en su interior.



Por fortuna la víctima del incidente ya se encontraba fuera de la unidad al momento de que llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, ya que pudo salir bien librada gracias a que se activaron correctamente las bolsas de aire durante el siniestro.



Aunque aún no se determina las causas precisas del percance, las autoridades viales no descartan que el exceso de velocidad fue el principal factor, ya que el vehículo se salió inesperadamente de la cinta asfáltica y dio varios giros sobre su propio eje antes de detenerse a un costado de la vialidad.



Finalmente la mujer fue trasladada al hospital San Agustín para una valoración a profundidad que descarte heridas internas, mientras la camioneta fue enviada al corralón por los agentes de Tránsito.





