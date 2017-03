Participan zacatecanas en encuentro internacional Redacción

redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Un total de 10 mexicanas combatientes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) asistieron a Estados Unidos para participar en el encuentro Mujeres de Latinoamérica en el Manejo de Incendios Forestales, el cual se realizó del 27 de febrero al 2 de marzo.El evento se llevó a cabo en las instalaciones de U.S. Forest Service (Servicio Forestal de Estados Unidos por sus siglas en inglés), en Tucson, Arizona; con el objetivo de capacitar a mujeres combatientes de incendios forestales y compartir experiencias con sus homólogas de la región.Las mexicanas conocieron los conceptos sobre manejo de fuego, la aplicación de nuevas herramientas, control de estrés, acondicionamiento físico, liderazgo y coordinación institucional.Algunos de los temas fueron impartidos por Shawna Legarza, directora nacional de Aviación del U.S. Forest Service. Agregar a favoritos zacatecas

