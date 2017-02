Partido de la NFL en CDMX, sin tintes políticos: Sectur Excélsior

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, acotó que la visita se está volviendo tradición en el país; las diferencias son con el gobierno y no con la ciudadanía estadunidense



El funcionario del gremio turístico doméstico y extranjero aseveró que la ‘NFL ratifica su interés de venir a México, gracias a los millones de aficionados’ que tienen sus equipos, ‘y este tipo de prácticas’ recíprocas ‘deben mantener unidos a los gobiernos. Las ventajas de estos procesos turísticos ‘hacen más atractivo al mercado interno’. Tanto para los mexicanos como para los extranjeros. Nos vinculamos con grupos y marcas de prestigio y esto da una enorme visibilidad y oportunidades que permitieron a México avanzar del lugar décimo quinto al noveno país más visitado del mundo. Y probablemente la OMT (Organización Mundial del Turismo OMT) nos dará una buena noticia en unos meses”.

Pues De la Madrid Cordero prevé que ‘avancemos unas casillas en 2017. De ir a un segmento de mercado, queremos ir a otros. (EU) es un visitante importante; antes lo era todavía más, pero tendremos ese’ nicho ‘y seguiremos diversificándonos en este aspecto. El juego de la NFL se va haciendo costumbrepara México. Hasta el momento, el turismo por parte de estadunidenses sigue igual y la temporada mejorará a partir de noviembre y diciembre, cuando empiezan los fríos en (EU) y Canadá. A través de transporte aéreo, el turismo desde (EU) creció al 12 por ciento. La dificultad es con el gobierno y no con la ciudadanía mexicana. No nos confundamos”.

Finalmente, anotó que ‘México depende del turismo interno y externo y trataremos bien a los americanos. Los que vienen es porque quieren estar aquí, es gente de mente mucho más diversificada’.



