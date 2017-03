Paso del norte, en homenaje a Rulfo, llegará hasta Europa Anahí Encina

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de



Juan Rulfo.



Inicialmente, María Eugenia Márquez, coordinadora de la compañía fue convocada por la Asociación y Amigos del Teatro en enero, para viajar a España y participar en las actividades de primavera con su espectáculo Cuando tú te hayas ido.



Sin embargo, la también narradora pensó en que se podría aprovechar el espacio para llevar el montaje en honor a Juan Rulfo acompañada por Andrés Briseño Hernández representando a la agrupación.



El próximo 30 de marzo estarán en diversas escuelas en Cuenca, España interpretando diversos cuentos de Pascuala Corona y en el Teatro Auditorio montarán su espectáculo principal Paso del norte, basado en los cuentos de Juan Rulfo y un corrido de Pedro Madrigal La saxofona.



Se trata de versiones libres y adaptaciones de La herencia de Matilde Arcángel, Diles que no me maten y El día del derrumbe; como parte de su puesta en escena también interpretan canciones como La llorona para darle un auténtico toque mexicano.



Además, la coordinadora de la compañía ofreció su presentación a la Casa de América de Madrid y aceptaron la propuesta, la puesta se anunció en conjunto con la Fundación Juan Rulfo como parte de los festejos por el centenario del natalicio del escritor.



Los lugares que visitarán los narradores serán el Coiton Club en Barcelona, uno de los foros más importantes para teatro, música y narración oral, en el Palacio de Linares en el Foro Gabriela Mistral con una capacidad de 300 personas, además tendrán presentaciones en Bratislava y en la ciudad de Venecia. “El trabajo de la compañía se ve reflejado y nuestro empeño, pasión y entusiasmo está siendo recompensado”, añadió.

Márquez destacó que son los resultados del Foro Nacional de Narración Oral realizado en 2016, hizo hincapié en que estarán de gira durante un mes entero por diferentes ciudades europeas y que el proceso de planeación fue largo, pero al final se lograron resultados excepcionales.





encinarroyo@gmail.com La Compañía Estatal de Teatro de Zacatecas se prepara para su próxima gira en Europa con su espectáculo Paso del norte, en honor aInicialmente,, coordinadora de la compañía fue convocada por la Asociación y Amigos del Teatro en enero, para viajar a España y participar en las actividades de primavera con su espectáculo Cuando tú te hayas ido.Sin embargo, la también narradora pensó en que se podría aprovechar el espacio para llevar el montaje en honor aacompañada porrepresentando a la agrupación.El próximo 30 de marzo estarán en diversas escuelas en Cuenca, España interpretando diversos cuentos de Pascuala Corona y en el Teatro Auditorio montarán su espectáculo principal Paso del norte, basado en los cuentos dey un corrido deSe trata de versiones libres y adaptaciones de La herencia de Matilde Arcángel, Diles que no me maten y El día del derrumbe; como parte de su puesta en escena también interpretan canciones como La llorona para darle un auténtico toque mexicano.Además, la coordinadora de la compañía ofreció su presentación a la Casa de América de Madrid y aceptaron la propuesta, la puesta se anunció en conjunto con la Fundación Juan Rulfo como parte de los festejos por el centenario del natalicio del escritor.Los lugares que visitarán los narradores serán el Coiton Club en Barcelona, uno de los foros más importantes para teatro, música y narración oral, en el Palacio de Linares en el Foro Gabriela Mistral con una capacidad de 300 personas, además tendrán presentaciones en Bratislava y en la ciudad de Venecia.destacó que son los resultados del Foro Nacional de Narración Oral realizado en 2016, hizo hincapié en que estarán de gira durante un mes entero por diferentes ciudades europeas y que el proceso de planeación fue largo, pero al final se lograron resultados excepcionales. Agregar a favoritos narrativa

juan rulfo

homenaje

españa

teatro

cultura