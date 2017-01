¡Patán!, le dice el gobernador de Tabasco a Trump Excélsior

elpais@imagenzac.com.mx TABASCO.- Tras respaldar la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, de cancelar la reunión que tenía programada el próximo martes 31 de enero con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, calificó como un "patán" al mandatario estadunidense.La soberanía de México y la dignidad de México no puede costar un Tratado de Libre Comercio por muy importante que sea para nuestra economía, no podemos aceptar las impertinencias de un patán que se va a revertir contra el pueblo grandioso de Estados Unidos” expresó esta mañana el gobernador de Tabasco.Expresó que el pueblo de Estados Unidos “seguramente, en su sabiduría, sabrá reconocer haber escogido a lo peor que es un político no profesional, y aquí están las evidencias, este hombre no sólo trae problemas con México, trae problemas con la globalización, con el libre comercio, ya agredió verbalmente a Corea, Alemania, a Japón a Canadá, a México, y seguramente va a seguir porque no es un hombre preparado para la política” Señaló Núñez Jiménez.Expuso que en éste momento es necesario cerrar filas en torno al presidente de México, Enrique Peña Nieto, porque es él quien representa a los mexicanos. Agregar a favoritos gobernador

