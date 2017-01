Patrullas que chocaron en Jerez, sin cobertura de seguro Silvia Vanegas

El funcionario destacó que en el análisis que se realizó a los elementos se informó que no se encontró ninguna sustancia en su sangre y se encontraban en pleno uso de sus facultades físicas y mentales.



Explicó que a las 7:45 de la tarde del domingo se registró un accidente frente al Hospital General, en el que un hombre en estado de ebriedad chocó a una mujer y se dio a la fuga, por lo que se llamó a tránsito y a atender el reporte, pero en el crucero de las calles Reposo y Santuario se impactaron las dos patrullas en cumplimiento de su deber.



Destacó que lo más importante para el municipio es la vida de las personas que participaron. Ambos ya fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro.



Y en lo que corresponde a las patrullas, una es pérdida total y la otra se podrá reparar, pero el seguro estaba apenas en trámite y desconoce sí se concluyó.



Sin embargo, por ser los dos vehículos del municipio, el seguro no se hace responsable es decir no cuenta con la cobertura, por lo que será la presidencia municipal quien asumirá la perdía y se realizará el análisis posterío para ver si los elementos actuaron de forma negligente o irresponsable y verifica que procede jurídicamente.



