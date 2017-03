Pau Donés: "Al cáncer le dedico solo cinco minutos al día" AP

Por prescripción médica detuvo la gira que realizaría en 2015 y meses después, también por recomendación de su psiquiatra, retomó el plan de embarcarse en un ambicioso proyecto artístico que le llevó a lanzar un nuevo álbum y un libro titulados "50 Palos", con los que celebra 50 años de edad y 20 dedicados a la música.



Ambos son el motor de una extensa gira que lo mantendrá activo este año en escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.



"Todos en nuestras vidas tenemos retos que afrontar. Estos retos se tienen que enfrentar con ilusión y con ganas", dijo el músico a The Associated Press en una entrevista realizada el martes en la Ciudad de México, donde se encontraba para participar el sábado con su agrupación en el Festival Vive Latino.



El autor de canciones como "La flaca" y "Grita" anunció hace unas semanas que, tras pasar un año y medio luchando contra el cáncer de colón que le diagnosticaron en el verano de 2015 y que en abril de 2016 parecía haber vencido, la enfermedad reapareció.



Pero ahí mismo, desde el blog donde mantiene informados a sus seguidores de sus actividades, se comprometió a no dejarse caer en el pesimismo y a mantener firmes los planes de volver a los escenarios para celebrar los hitos de su vida y de su carrera.



"En el caso del cáncer, pues hace dos años me diagnosticaron uno y aquí estoy, con la labor de superar este reto que me ha puesto la vida, y tampoco dedicándole tanto tiempo, esa es la verdad", dijo el intérprete.



"Yo al cáncer le dedico cinco minutos al día, el resto lo dedico a pensar en las oportunidades que me da la vida", afirmó.



Visiblemente emocionado de regresar a México para participar en dos magnos festivales musicales, el Vive Latino y el Pa'l Norte, Donés dijo que ambos serán una antesala de la serie de presentaciones que dará este año.



El disco "50 Palos" reúne 21 éxitos del español en nuevas versiones además de "Humo", un nuevo tema que a diferencia de sus otras canciones no habla de amor hacia una persona, sino a otro más grande: a la vida.



"El proyecto de los '50 Palos', el disco, el libro y la gira, ya era algo que estaba previsto. Cumplía 50 años, 20 de Jarabe de Palo, pues vamos a sacar un disco, vamos a mostrar las canciones que nos han acompañado estos 20 años tanto como vinieron al mundo, con piano y voz", explicó el cantante.



Adelantó que el espectáculo está diseñado para ser algo más íntimo, con un piano de cola por un lado, un set de percusión, un violonchelo, un contrabajo, guitarra y voz.



"Si algo nos vamos a llevar de todo este lío es eso, el haber podido poner música a la vida de mucha gente, de eso es algo de lo que me siento orgulloso", dijo Donés.



En sus dos décadas de trayectoria, Donés ha grabado 10 discos de los cuales varios fueron nominados al Latin Grammy. Ha colaborado en el estudio o el escenario con figuras internacionales como Julieta Venegas, Joaquín Sabina, el difunto astro italiano Luciano Pavarotti y la estrella canadiense Alanis Morrisette.



