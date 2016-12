Pedirán sindicalizados del Siapasf aumento del 15 por ciento Gema Gallegos

Gloria Menchaca Vaquera, líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), dijo que ya tienen listo el pliego petitorio y esperan que les den una respuesta en el transcurso del mes próximo.



La líder sindical dijo que ya ha tenido acercamientos con Laura Herrera, aunque apenas entablarán las negociaciones con ella.



Cuestionada sobre si las finanzas del organismo descentralizado no se prestan para el aumento del 15%, aseguró que están dispuestos a negociar hasta el 10%, pero no menos.



Menchaca Vaquera expuso que al personal ya recibió el pago de aguinaldo, así como el fondo de ahorro.



Aunque reconoció que aún queda pendiente el pago de prima vacacional, así como de nueve días económicos y el bono de productividad.



La fecha que se les dio como plazo para realizar este pago fue este viernes.



Aunque dijo que si no se cumple se realizaría una asamblea y entrando el año revisarían qué acciones entablarían.



Aclaró que lo primero sería platicar con la directora y ya después analizarían que acciones emprender.



Menchaca Vaquera también aseguró que el personal tendrá una semana de descanso, aunque el Siapasf seguirá trabajando de manera normal.



