Peláez se ríe de la ‘crisis’ del América

Previo al partido ante el Morelia, el presidente de las Águilas sostiene que las cosas que se dicen sobre el equipo dan risa. Foto: Mexsport Hace un mes estábamos disputando la final. Ahora se habla de crisis y demás cosas, que terminan por darnos risa. Pido calma, paciencia, eso sí; exigencia permanente, compromiso y mucha unión", manifestó tras el entrenamiento de las Águilas, en el estadio Tres de Marzo.

Peláez sostuvo que los pretextos en el cuadro americanista no son válidos, debido a la exigencia de ganar títulos y mantenerse entre los primeros lugares de cualquier competencia, ya sea en la Liga o en la Copa MX. En este equipo siempre la hay (la exigencia), estamos acostumbrados, siempre hay presión, pero debemos saberla canalizar bien y sacar provecho de ella”, continuó.

Las Águilas enfrentan hoy a Monarcas Morelia y el martes a los Jaguares de Chiapas, en juego pendiente de la fecha uno. Sobre esa doble actividad, Peláez manifestó que deben estar preparados para lidiar bien con el problema. Se vienen partidos consecutivos, el equipo tiene que estar física y anímicamente apto para sumar de tres en tres puntos y así acercarnos a la parte alta de la tabla, que es en donde hemos estado en los últimos años. Aquí, los pretextos no son válidos, hay que ganar, mejorar y estamos trabajando para ello", complementó el directivo en la cancha de la UAG.



