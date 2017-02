Pelea con su pareja y le encaja un arma blanca Redacción

Los hechos ocurrieron a las 10:30 de la noche en el fraccionamiento Abel Dávila García.



En el interior de la calle Democracia un hombre y una mujer discutían, cuando el sujeto perdió los estribos y atacó de manera salvaje a su compañera de vida.



El agresivo marido tomó un arma blanca y la atacó ocasionándole una lesión en el hombro.



Ante el temor de que el hombre la lesionara aún más, la mujer comenzó a gritar para que los vecinos la auxiliaran.



Al escuchar los alaridos, los vecinos llamaron al 911, a donde reportaron una situación de violencia intrafamiliar.



De inmediato llegaron los policías municipales, así como los rescatistas del Departamento de Protección Civil y Bomberos.



Al llegar, los paramédicos de inmediato auxiliaron a la mujer.



Para que no se le infectara la herida, los elementos revisaron la herida y la trataron.



Mientras tanto, los policías municipales realizaron una revisión corporal preventiva al sujeto.



Después de constatar que el sujeto no traía ningún objeto que pusiera en riesgo su integridad o la de otros, los uniformados lo arrestaron.



El sujeto fue llevado a la Dirección de Seguridad Pública, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.



A la mujer, le recomendaron que pasara al Ministerio Público para interponer su querella por el delito de lesiones y lo que resulte.



