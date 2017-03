Peligran recursos por fallas de la administración anterior Silvia Vanegas

El edil explicó que la Legislatura local realizará el emplazamiento para determinar las responsabilidades que pudieran fincarse a los exfuncionarios debido a que no entregaron el estado financiero del municipio.



Explicó es urgente tener una respuesta por parte de la administración anterior pues esto puede afectar al municipio ya que no se sabe la cantidad de recursos podrían perderse porque aún no se tiene la documentación para que se concluya la auditoría federal.



Al no comprobar las acciones que se realizaron con recursos provenientes de la federación el municipio puede ser relegado de los apoyos y programas federales que ya se tienen asignados.



El emplazamiento o las acciones que emprenda la legislatura será un precedente para el municipio para que quienes lleguen a la presidencia municipal no se les haga fácil caer en omisiones o irresponsabilidad e la función que se les encomienda y hacer uso responsable de los recursos, comentó.



Destacó que es la primera ocasión que no se realiza la documentación y estados financieros como parte de la entrega recepción y a pesar de que los exfuncionarios han realizado algunas capturas están retrasados muchos puntos especialmente en lo que corresponde a los recursos federales.





