Peña consolida proyecto Trion; destaca Reforma Energética

Al respecto, el mandatario federal, destacó que esta alianza en este contrato fue posible gracias a la Reforma Energética, ya que si Pemex no contara con la “modalidad de asociaciones”, difícilmente tendría la capacidad de modernizarse.

De no haber tenido este escenario, quizás se tendrían que haber desviado recursos que hoy se dedican a atender temas tan sensibles y prioritarios para la sociedad mexicana en el ámbito de la educación, la salud y la seguridad para tener que invertirlos en Petróleos Mexicanos”, puntualizó.

Asimismo, replicó que pese al escenario económico de incertidumbre internacional, los inversionistas siguen confiando en México como destino de sus capitales, por lo que en materia energética se prevé la participación de 48 empresas provenientes de 14 países y un compromiso de inversión por 70 mil millones de dólares. Pese a la coyuntura que hoy el mundo vive, de gran incertidumbre, de gran volatilidad, grandes empresas siguen confiando en México, se la están jugando con México, están invirtiendo en México”, aseguró.

Tras la firma del contrato bajo la modalidad de licencia, BHP Billiton podrá explotar el bloque Trion por 35 años, con dos posibles prórrogas, la primera por 10 años y la segunda hasta por 5 años.



En este sentido, el Ejecutivo federal señaló que, con esta modalidad de asociaciones, Pemex podrá complementar inversiones, asumir riesgos, acceder a tecnologías de punta y adoptar las mejores prácticas internacionales.

México tomó una determinación y optó por el camino de la transformación. Nunca hay que esperar a que se caiga el árbol para sembrar otro, había que adelantarse y había que hacerlo con determinación, y eso es justamente lo que México se atrevió a hacer”, refirió.

De acuerdo con el director de Pemex, José Antonio González Anaya, la petrolera mexicana no requerirá invertir en este bloque al menos los próximos tres o cuatro años, ya que el gasto será absorbido por BHP Billiton hasta que haya cubierto mil 974 millones de dólares. Trion es un campo bien importante, sabemos que tiene reservas de la que los ingenieros llaman 3P por 485 millones de barriles y se estima que en su pico de producción podrá llegar a una producción de 100 mil barriles por día”, resaltó.

Con este proyecto se prevé que México reciba el 72.4 por ciento de las utilidades por explotación del bloque Trion, incluyendo los beneficios del gobierno federal y de Pemex.



El contrato signado por el presidente Enrique Peña Nieto y Andrew Mackenzie, director ejecutivo de la empresa BHP Billiton, quedará bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y se incorporó de inmediato a la bóveda digital del organismo.



INVERTIRÁN MÁS DE 11 MMDD EN AGUAS PROFUNDAS



Pemex firmó el primer farm out; es decir, una asociación con la empresa privada BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, para el desarrollo del campo en aguas profundas Trion.



El proyecto requería de inversiones superiores a los 11 mil millones de dólares durante la vida útil del proyecto, y se espera comience su producción comercial hacia 2023.



El campo cuenta con recursos productivos por 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, sin embargo, la empresa BHP Billiton se comprometió a invertir, en una primera fase cerca de dos mil millones de dólares para realizar trabajos de exploración que contribuyan a conocer mejor la geología y potencial petrolero del bloque.



Durante la ceremonia, por la firma del contrato de licencia que tiene una vigencia de 35 años con la posibilidad de prorrogarlos por 15 años más, Andrew Mackenzie, director general de la petrolera australiana, dijo que la empresa se compromete a compartir el conocimiento y tecnología necesaria a Pemex para el desarrollo de Trion.



Sostuvo que éste es un nuevo inicio para la compañía, pues le permitirá expandir sus operaciones en la zona del Golfo de México, el cual ya han trabajado del lado norteamericano.



“BHP Billiton ha operado activos de petróleo y gas durante más de 60 años y durante el último año hemos compartido nuestro deseo de tener mayor presencia en el Golfo de México. Ésta es la primera asociación en la historia de Pemex y nos entusiasma contribuir con nuestra experiencia en el Golfo de México a esta asociación, así como tener la oportunidad de compartir nuestros conocimientos y mejores prácticas.”



EL POTENCIAL



El titular de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró que Trion tiene un potencial para la producción estimada de 100 mil barriles diarios de crudo.



Como parte del plan de negocios de la empresa, dijo que seguirán alineando su operación a las mejores prácticas internacionales para compartir riesgos, inversiones, tecnología y conocimientos.



Por otro lado, Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía (Sener), dijo que con esta firma, Pemex se posiciona como una de las empresas más importantes a nivel internacional.



