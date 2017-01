Peña consulta con la Conago y el Senado cita con Trump Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Carlos Manuel Sada Solana, subsecretario para América del Norte, dijo que el jefe del Ejecutivo Nacional analiza el caso; Donald Trump tuitea que considera cancelar la reunión. Foto Cuartoscuro



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Mientras el jefe del Ejecutivo Nacional realiza su consenso con los servidores públicos, el presidente de la Unión Americana tuiteó a través de su cuenta oficial, @realDonaldTrump: ‘Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 billones de dólares con México. Ha sido un acuerdo unilateral desde el inicio del TLCAN con un número masivo...’:

… de empresas y puestos de trabajo perdidos. Si México se muestra reacio a pagar por el muro, sería mejor cancelar la próxima reunión”.

Sada Solana confía en que la decisión tomada por el primer mandatario mexicano será la mejor, después de analizar concienzudamente la coyuntura: ‘Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores (SER) e Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía (SE), rinden un informe puntual con el presidente Peña Nieto’. La cancillería mexicana sostuvo platicas segmentadas, pero no desintegradas con cada ayudante de Donald Trump. Fue muy importante este tipo de juntas porque se logró englobar muchos temas de vital importancia. Con cada colaborador se charló y, aunque no estaban juntos los funcionarios estadunidenses, se mantuvo una interacción entre los temas”.

Hay temas que no se pueden dejar de lado; por ejemplo: ‘el 20 o 25 por ciento de los migrantes que trata de cruzar la frontera son mexicanos, el resto vienen de otros países. Pongamos en perspectiva los números reales. Los mexicanos se regresan y hay que cuidar que no haya abusos, se les defenderá. El equipo negociador mexicano reaccionó con desconcierto ante las declaraciones de Trump. Las primeras reuniones fueron intensas y variadas. Hicimos examen sobre la situación. Estuvimos con el jefe de gabinete, el asesor de la Casa Blanca, con el consejo de Economía, con el de Comercio, con el de Seguridad Interior”.



