Peña Nieto convoca a ayudar a la Cruz Roja; arranca la colecta nacional 2017

“Y no se trata de unidad que pide que todos hablen con una sola voz, como ya lo he expresado anteriormente, ni que todos aprueben las políticas de un gobierno ni que todos compartan las mismas ideas.



“Me refiero, más bien, a la unidad que nos hace avanzar en conjunto en favor de nuestros valores y de las grandes causas nacionales”, subrayó.



El jefe del Ejecutivo convocó a los mexicanos a salir a respaldar la colecta, que tiene como objetivo este año llegar a la meta de 355 millones de pesos (cuatro millones más que lo recaudado en 2016), que permitirán seguir apoyando a quienes enfrentan una situación de emergencia. “Yo estoy seguro de que, como cada año, sabremos, nuevamente, apoyar a quien nos apoya, porque a todos los mexicanos como a la Cruz Roja ayudar nos mueve”, dijo.

Peña Nieto felicitó al Consejo Nacional de la Cruz Roja, encabezado por Fernando Suinaga y a través de él a los 43 mil voluntarios que con su labor, día con día, destacan su compromiso por cuidar la integridad de los mexicanos en situaciones de emergencia.



“Saber que esta gran organización está presente es, en los hechos, un alivio en medio de la tragedia. Por eso, la causa de la Cruz Roja Mexicana es, y creo que lo debe ser, la causa de todos”, dijo.



Resaltó el papel de la Benemérita institución en la implementación del nuevo número de emergencias 911 que permitirá hacer más eficiente la atención de emergencias en el país y que requiere que todos los operadores se capacitarán para tal fin. “Con ello demostramos que sí se pueden generar soluciones de fondo a lo que el país nos demanda y requiere. Si actuamos, al final de cuentas, y creo que ésta es la lección que nos deja este hecho en particular, en un mismo frente, en favor de una misma causa”, agregó.

Luego de hacer entrega de dos juegos de llaves de un total de 74 nuevas ambulancias y dos unidades de rescate urbano, el Presidente de la República aprovechó para pedir también a la sociedad en su conjunto tomar medidas preventivas para reducir los eventos que ponen en riesgo la vida, como es el caso de los accidentes viales que en 2015 enlutaron a más de 50 mil hogares.



En cuanto a acciones oficiales, el Presidente informó que 31 estados cuentan con un consejo para la prevención de accidentes y en 131 municipios se ha instrumentado el programa del alcoholímetro.

“Acciones como estas contribuyen a una cultura de la prevención, pero al final de cuentas depende de cada uno de nosotros cuáles sean los hábitos y acciones que llevemos a cabo para gozar de una mejor salud”, sostuvo el mandatario.

RESPALDO CRUZ ROJA



Tras sumarse al renovado llamado a la unidad del presidente Peña Nieto, Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de la Cruz Roja Mexicana, se solidarizó con las decisiones que asumió el gobierno federal en apoyo a los connacionales que viven en Estados Unidos ante las medidas migratorias que ha tomado la administración de Donald Trump.



“Las acciones encaminadas a defender la dignidad de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero son actos humanitarios que demuestran su liderazgo en la toma de decisiones.

“Usted cuenta con el respaldo de la Cruz Roja Mexicana, nos unimos en cuerpo y alma con usted para apoyarlo en todo momento en beneficio de los mexicanos”, aseveró.

Destacó que durante 2016, la Cruz Roja Mexicana brindó 5.5 millones de servicios médicos, 1.4 millones de traslados en ambulancias y entregó 286 mil kilos de ayuda humanitaria en todo el país.



Actualmente, la institución cuenta con 43 mil voluntarios, seis mil damas voluntarias y 14 mil jóvenes.



El empresario comentó que través del portal cruzrojamexicana.org.mx, se podrá donar las 24 horas del día, no solamente en el periodo de colecta nacional, sino todo el año. “De cada peso que nos entrega la sociedad, 96 centavos van dirigidos a la gente y a los programas, y solamente cuatro centavos van dirigidos al gasto administrativo. Esto nos hace ser una institución muy eficiente y muy transparente con sus recursos”, explicó.

Entre los empresarios benefactores de la Cruz Roja Mexicana, que asistieron al arranque de la colecta nacional, destacaron Olegario Vázquez Raña, presidente de Grupo Empresarial Ángeles, y su esposa María de los Ángeles Aldir; Miguel Alemán Velasco, de Interjet; Édgar Pereda, de la CIRT; Carlos Peralta, de Grupo IUSA; Olegario Vázquez Aldir, director General de Grupo Empresarial Ángeles, y su esposa Marcela Garza de Vázquez; Carlos Slim Domit, de Carso; Alfredo Adam, patrono del Monte de Piedad, Carlos Alazraki y Francisco Aguirre, de Radio Centro; así como Antonio Boullosa Madrazo y su esposa María de los Ángeles Vázquez de Boullosa.



También estuvieron presentes los secretarios de Marina, Defensa, Educación, Desarrollo Social, Salud y Hacienda.



“MÉXICO NECESITA ESTAR MÁS UNIDO”



Olegario Vázquez Raña, presidente de Grupo Empresarial Ángeles (GEA), afirmó que los mexicanos debemos estar más unidos para superar los retos actuales y ayudar a instituciones de noble labor como la Cruz Roja Mexicana .



Entrevistado en la residencia oficial de Los Pinos, donde participó en la inauguración de la Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja, destacó que la unidad es un distintivo primordial para superar adversidades y para salvar vidas, el cual es fin primordial de la benemérita institución. “Apoyar a la Cruz Roja Mexicana es apoyar al pueblo de México, es salvar vidas. Verdaderamente necesitamos ayudar más, estar más unidos por el apoyo que necesita nuestro país y, así, todos jalaremos parejo”, destacó.

El presidente de GEA hizo hincapié en que la unidad en todos los ámbitos, social, político y empresarial, debe servir también para enfrentar retos por venir y que México esté cohesionado como nación.



Vázquez Raña, quien fuera presidente de la Cruz Roja Mexicana de 2001 a 2006, felicitó al presidente Enrique Peña Nieto, por el apoyo decidido que ha otorgado a esta institución que cuenta en el país con 107 años de existencia.

“Quiero felicitar al señor presidente de la República por el gran apoyo que dio a la Cruz Roja Mexicana el día de hoy, y a Fernando Suinaga (presidente nacional de la Cruz Roja) también porque dio un informe que deja satisfechos y contentos a todos los patrocinadores”.

El empresario indicó que la Cruz Roja está en constante modernización, por lo cual los donativos a la institución deben ir en aumento.



