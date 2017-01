Peña Nieto entrega el Premio Nacional de Deportes Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Ismael Hernández hizo un llamado al gobierno a "no dar la espalda al deporte" y el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las disciplinas deportivas son un ejemplo y orgullo para el país, durante la entrega, en la Residencia Oficial de Los Pinos, de los Premios Nacional de Deportes y Nacional al Mérito Deportivo.



"Un ideal a conseguir es que el gobierno mexicano nunca le dé la espalda al deporte, porque el deporte tiene la capacidad de transformar a las personas y conseguir el país al que aspiramos", dijo Hernández, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos.



El presidente Peña Nieto afirmó que el deporte es un buen ejemplo de superar las adversidades y retos que enfrentan todos los países del mundo, además de que le genera orgullo a todos los mexicanos.



En su oportunidad, Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), afirmó que a partir de ahora se buscará crear academias deportivas en diferentes partes del país para mejorar el rendimiento en disciplina como el boxeo o beisbol, y en las cuales participarán figuras mexicanas como el pugilista Juan Manuel Márquez.



Los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2016 en la categoría no profesional fueron los medallistas olímpicos Guadalupe González (marcha), Ismael Hernández (pentatlón moderno), Misael Rodriguez (boxeo), María Espinoza (taekwondo) y Germán Sánchez (clavados).



El deporte profesional fue reconocido el pitcher de los Azulejos de Toronto, Roberto Osuna; en deporte paralímpico ganaron Edgar Navarro, Luis Zepeda, Rebeca Valenzuela y Lenia Ruvalcaba.



En entrenador fue premiado Hilario Ávila, de judo, y en juez Nubia Segundo de taekwondo.



En el Premio Nacional al Mérito Deportivo fueron reconocidos Cristina Hoffman, Víctor Espinoza y María Teresa Ramírez por trayectoria, así como el empresario Carlos Bremer por fomento al deporte.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El pentatleta mexicanohizo un llamado al gobierno a "no dar la espalda al deporte" y el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las disciplinas deportivas son un ejemplo y orgullo para el país, durante la entrega, en la Residencia Oficial de Los Pinos, de los Premios Nacional de Deportes y Nacional al Mérito Deportivo."Un ideal a conseguir es que el gobierno mexicano nunca le dé la espalda al deporte, porque el deporte tiene la capacidad de transformar a las personas y conseguir el país al que aspiramos",, en el salónEl presidenteafirmó que el deporte es un buen ejemplo de superar las adversidades y retos que enfrentan todos los países del mundo, además de que le genera orgullo a todos los mexicanos.En su oportunidad,, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), afirmó que a partir de ahora se buscará crear academias deportivas en diferentes partes del país para mejorar el rendimiento en disciplina como el, y en las cuales participarán figuras mexicanas como el pugilistaLos ganadores delen la categoría no profesional fueron los medallistas olímpicos(marcha),(pentatlón moderno),(boxeo),(taekwondo) y(clavados).El deporte profesional fue reconocido el pitcher de los; en deporte paralímpico ganaronEn entrenador fue premiado, de judo, y en juezde taekwondo.En el Premio Nacional al Mérito Deportivo fueron reconocidospor trayectoria, así como el empresariopor fomento al deporte. Agregar a favoritos méxico

ciudad de méxico

deporte

adolfo lópez mateos