Peña Nieto hace un llamado a combatir 'el machismo'

En la residencia oficial de Los Pinos, acompañado de su esposa, Angélica Rivera, y rodeado de mujeres que se han distinguido en distintos ámbitos de la sociedad, el mandatario pidió trabajar en conjunto: autoridades, legisladores y organizaciones civiles, a fin de encontrar nuevas formas de combatir y dar una lucha frontal contra toda expresión de machismo. “Nadie puede ser cómplice por ignorancia, por prejuicios heredados de una cultura machista, una cultura que al final de cuentas, de verdad, auténticamente genera violencia contra las mujeres”, apuntó.

Refirió que pese a los esfuerzos que se han hecho para revertir esta situación “todavía el machismo, hay que decirlo, está arraigado de manera muy acentuada en distintas regiones de nuestro país”.



En este mismo sentido, reconoció que todos los días millones de mujeres en alguna parte de la geografía nacional siguen siendo sometidas a la violencia sicológica, al maltrato laboral o a la violencia intrafamiliar, que incluso les llega a costar la vida.



Esta violencia debe combatirse de manera puntual a través de la actualización de normas y políticas públicas.



Un fenómeno que, previno, se da a través de distintas expresiones, como es el de mantener la reticencia en la apertura de espacios de participación pública.



“Basta ya de que sea el hombre el que ocupe lugares de preminencia o de ser quienes vayan por delante, creo que lo que debe permitirnos el marco legal o la actualización de distintos ordenamientos jurídicos es el reconocimiento a la mujer a su derecho a participar y a vivir condiciones de igualdad en la participación que tengan mujeres y hombres”.



En el acto, el presidente Peña Nieto destacó como avances en el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres el establecimiento de la paridad de candidaturas en la Reforma Político-Electoral, la creación de los Observatorios de Participación Política de las Mujeres a nivel federal y local, y la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.



También indicó que en el Gobierno de la República, desde 2012 se asumió una política de género con sentido transversal, con el propósito de que en todas las dependencias hubiese recursos dedicados a acciones o programas que tuvieran por orientación particular la atención a las mujeres.

“Todas las dependencias gubernamentales así lo tienen establecido, porque así está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo”, comentó.

Luego de hacer un reconocimiento extensivo a todas las mujeres en el país y particularmente a su esposa, ahí presente, el Ejecutivo resaltó que desde que Naciones Unidas instituyó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, México ha logrado políticas públicas de avanzada en la materia.

“México ha avanzado, y creo que a paso muy firme y a paso muy decidido, gracias al empuje y a la valentía de las mujeres que ya tienen hoy espacios de participación; y porque siempre están al lado de los hombres, empujándoles a que se presten, precisamente, a apoyar y respaldar a las mujeres”, sostuvo.

Programa



Durante el evento en Los Pinos se presentó el programa Empoderamiento Políticas Públicas con Perspectiva de Género, impulsado por Inmujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el cual permitirá a las mujeres capacitarse de forma gratuita y con valor curricular en temas de Enfoque de Género, Indicadores con Perspectiva de Género y Políticas Públicas.



Además, recibirán asesoría en Gestión y Dirección; Negociación Legislativa, y Opinión Pública, Comunicación Política y Campañas Electorales.



