Peña Nieto, mayordomo de transnacionales J. Luis Medina Lizalde

Las empresas mineras tienen a su disposición la vía del amparo, pero sirve más a sus intereses la resolución favorable de la Controversia interpuesta, toda vez que quedaría anulado el impuesto de una vez por todas y cancelada la tentación que otras entidades mineras pudieran tener de hacer algo parecido.

No comparto la opinión de quienes ven en la postura presidencial un revés político para Tello, aunque la Suprema Corte anule el impuesto de marras, por el contrario, la iniciativa presidencial deja sin pretexto a la belicosidad política desplegada por las empresas mineras y ofrece una salida digna para el propio gobernador, al someter el conflicto al arbitrio jurisdiccional, quienes se espanten por una derrota en ese tenor deben recordar que Miguel Alonso no vivió ninguna crisis por el desenlace adverso de la Controversia Constitucional, interpuesta a propósito del tema educativo, además de que en términos formales, la derrota corresponde a la Legislatura.



La fuerza de la costumbre hace que se juzgue normal que los gobernadores se comporten como simples delegados de Los Pinos, quienes así razonan esperarían que un telefonazo Presidencial pusiera en marcha la rectificación de una decisión y que Alejandro Tello sometiera a la consideración de la Legislatura una iniciativa que derogara dicho impuesto, y diera por concluido el episodio con la sumisa votación legislativa, pero para fortuna del federalismo más elemental, la solución será mediante una resolución de la Suprema Corte en torno a un recurso constitucional que ha sido creado partiendo de reconocer la existencia de legítimas diferencias entre poderes y entre niveles de gobierno propias de una República Federal.



Reflejos centralistas

Por otro lado, si el fallo de la Suprema Corte invalida el impuesto “ecológico”, Alejandro Tello tiene las condiciones para que el Gobierno Federal le auxilie financieramente para compensar lo que dejará de recibir, para eso, además de la habilidad negociadora, el gobierno de Tello podrá usar a su favor el amplio rechazo social a la intransigencia de las empresas que como las mineras y la cervecera, son percibidas como explotadoras unilaterales de recursos que son nuestros.

En tiempos de crisis no es aconsejable incrementar o introducir nuevos impuestos, lo que sí es pertinente es que las empresas que explotan recursos naturales de una región deben practicar la elemental reciprocidad con los legítimos dueños de la riqueza que se llevan, como eso no sucede, existe una inconformidad social respecto a los términos en que se insertan en la vida económica de Zacatecas, inconformidad silenciada, pero no al grado de ser ignorada impunemente, es ese ánimo social el que reacciona gratificado ante la perspectiva de que Tello deje en el olvido el discurso acrítico de los gobernantes respecto a las trasnacionales en cuestión.

Tello tiene dos caminos: uno consiste en volverse “realista” y se agache escuchando a quienes le aconsejan que más le vale comportarse como “delegado de los Pinos” y hablar como” mayordomo de los ricos”.

El otro camino consiste en hacer del sentido común su manual de procedimientos, el primer camino lo protege de sobresaltos cuando lleguen las auditorías y con suerte hasta logra continuidad en la palestra.

El segundo lo hará cercano al ciudadano y diferente, como dice que quiere ser, pero sin contradecirse en su posicionamiento frente a las mineras abandonando o reprimiendo a Salaverna, La Colorada y similares.



Urge a Zacatecas un nuevo federalismo

Más allá de la coyuntura, es menester asumir que tener diferencias con la presidencia de la República es la esencia del federalismo. Ha sido la sumisión automática la que nos ha mantenido en la parte discriminada por las decisiones centralizadas, por eso nadie debe ver como una catástrofe política que comparezcan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la visión del gobernante de una entidad federativa en abierta contradicción con la de la Presidencia de la República.

Para que eso no quede en la simple anécdota, el tema debe servir para promover un cambio de fondo en la clase política local para que asuma la responsabilidad de participar en la revisión permanente de las leyes federales, generales y constitucionales para salvaguardar nuestros intereses específicos, para eso se requiere mejorar sustancialmente el quehacer del poder legislativo local. Nos encontramos el jueves en el Recreo.





luismedinalizalde@gmail.com

