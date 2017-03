Peña Nieto promete vivienda a migrantes; firma acuerdo con Conavi y Sedatu Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El Presidente dice que se busca ampliar el monto del crédito para que, quienes antes no tenían acceso a una casa, ahora puedan hacerlo



En el marco de la inauguración del Auditorio Metropolitano en Tecámac, Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que continuará el apoyo de subsidios a la vivienda, y el Infonavit aumentará el número de créditos que otorga.



“Estamos reorientando la política para ampliar 70% el monto del crédito al que puedan tener acceso los trabajadores que cotizan en el Infonavit, esto nos va a permitir apoyar a quienes antes no tenían acceso al crédito”, apuntó.



Asimismo, informó que se concentrará el crédito en los sectores de menor ingreso; es decir que perciban entre 80.04 y 208 pesos diarios, como los beneficiarios del programa Prospera, de la Sedesol.



“Las personas de menor ingreso, quienes están en Prospera como beneficiarios, podrán tener acceso al crédito, e Infonavit va atender a este sector de uno a 2.6 salarios mínimos de ingresos para apoyarles con mayor crédito”, explicó.



De acuerdo con el convenio firmado, la Sedatu, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, (Conavi), otorgará un subsidio para 130 mil acciones de vivienda que beneficiará a igual número de familias.



Además, la Sedatu instrumentará a través de la Conavi y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) un fondo de garantías que permitirá realizar diez mil acciones de vivienda nueva para personas sin subcuenta de vivienda.



En el convenio también se detalló que el Infonavit incrementó los montos de crédito en todos los niveles salariales, lo que permitirá que las personas puedan adquirir mejores viviendas y más cercanas a sus fuentes de trabajo.



“Este esquema estará listo durante abril de 2017. Los montos máximos de crédito pasarán de 952 mil pesos a un millón 604 mil pesos en crédito Infonavit y a un millón 831 mil pesos en Infonavit Total”, precisa el documento.



El convenio fue suscrito por los titulares de la Conavi, Jorge Wolpert; de Infonavit, David Penchyna; de Fovissste, Luis Antonio Godina; de Fonhapo, Ángel Islava Tamayo; de Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), Jesús Alcántara Núñez, y de la SHF, Jesús Cano Vélez.



LLAMADO A MUJERES



Luego de los abrazos, apretones de manos y selfies, Peña agradeció el apoyo de los asistentes, sobre todo el de las mujeres, a quienes agradeció por “alimentar el alma del Presidente y llenarlo de energía para seguir haciendo frente a los retos del país”.



Al hacer referencia a las mexiquenses, les recordó que hace 12 años, en un acto de campaña rumbo a la gubernatura del Estado de México, 20 mil mujeres con argolla de compromiso se comprometieron a apoyar su proyecto.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal firmó una serie de compromisos del sector vivienda en el marco del acuerdo de fortalecimiento económico y de protección a la economía familiar, en el que, entre otros puntos, se prevé atender a los mexicanos en Estados Unidos y a sus familias en el país que lo soliciten, mediante el programa Construye en tu Tierra y con ello puedan adquirir una vivienda en México.En el marco de la inauguración del Auditorio Metropolitano en Tecámac, Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que continuará el apoyo de subsidios a la vivienda, y el Infonavit aumentará el número de créditos que otorga.“Estamos reorientando la política para ampliar 70% el monto del crédito al que puedan tener acceso los trabajadores que cotizan en el Infonavit, esto nos va a permitir apoyar a quienes antes no tenían acceso al crédito”, apuntó.Asimismo, informó que se concentrará el crédito en los sectores de menor ingreso; es decir que perciban entre 80.04 y 208 pesos diarios, como los beneficiarios del programa Prospera, de la Sedesol.“Las personas de menor ingreso, quienes están en Prospera como beneficiarios, podrán tener acceso al crédito, e Infonavit va atender a este sector de uno a 2.6 salarios mínimos de ingresos para apoyarles con mayor crédito”, explicó.De acuerdo con el convenio firmado, la Sedatu, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, (Conavi), otorgará un subsidio para 130 mil acciones de vivienda que beneficiará a igual número de familias.Además, la Sedatu instrumentará a través de la Conavi y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) un fondo de garantías que permitirá realizar diez mil acciones de vivienda nueva para personas sin subcuenta de vivienda.En el convenio también se detalló que el Infonavit incrementó los montos de crédito en todos los niveles salariales, lo que permitirá que las personas puedan adquirir mejores viviendas y más cercanas a sus fuentes de trabajo.“Este esquema estará listo durante abril de 2017. Los montos máximos de crédito pasarán de 952 mil pesos a un millón 604 mil pesos en crédito Infonavit y a un millón 831 mil pesos en Infonavit Total”, precisa el documento.El convenio fue suscrito por los titulares de la Conavi, Jorge Wolpert; de Infonavit, David Penchyna; de Fovissste, Luis Antonio Godina; de Fonhapo, Ángel Islava Tamayo; de Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), Jesús Alcántara Núñez, y de la SHF, Jesús Cano Vélez.Luego de los abrazos, apretones de manos y selfies, Peña agradeció el apoyo de los asistentes, sobre todo el de las mujeres, a quienes agradeció por “alimentar el alma del Presidente y llenarlo de energía para seguir haciendo frente a los retos del país”.Al hacer referencia a las mexiquenses, les recordó que hace 12 años, en un acto de campaña rumbo a la gubernatura del Estado de México, 20 mil mujeres con argolla de compromiso se comprometieron a apoyar su proyecto. Agregar a favoritos enrique peña nieto

méxico

sedatu

conavi