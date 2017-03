Peña Nieto promulga reformas a la Ley General de Educación Excélsior

En presencia de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, así como titulares de organismos educativos, el mandatario defendió el papel de los llamados dreamers mexicanos, que pudieran ser víctimas de las políticas migratorias de aquella nación.



Se trata de personas valiosas para nuestra nación, se trata de connacionales, son mujeres y hombres que han demostrado su espíritu incansable de superación, su compromiso permanente con sus seres queridos y sus comunidades y, sobre todo, su gran amor a México.



Como sociedad y como país, tenemos el deber ético y moral de recibirlos con los brazos abiertos, de tratarlos con afecto, respeto y dignidad", subrayó.



La iniciativa de reforma a la Ley General de Educación Pública, que fue enviada en febrero pasado con carácter de preferente y aprobada el pasado 13 de marzo, permitirá a los estudiantes que regresen a México revalidar sus estudios de manera rápida y con mínimos requisitos, evitando con ello la pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo.



Se simplificará la revalidación de profesiones reguladas como la carrera de Derecho mientras que las profesiones no reguladas podrán revalidarse casi de forma automática", comentó el Ejecutivo.



La reforma tiene como otro beneficio el facilitar el ingreso de los estudiantes al sistema educativo nacional bajo un principio de confianza aun cuando carezcan de documentos académicos o de identidad a fin de garantizar la movilidad en todo el país para quienes deseen seguir estudiando.



El mandatario destacó que con estas acciones se envía un mensaje de unidad y certidumbre a los mexicanos en el exterior.



Desde Palacio Nacional quiero reiterarles a nuestros connacionales en Estados Unidos que no están solos, seguiremos utilizando todos los recursos legales, institucionales y diplomáticos a nuestro alcance para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad y para continuar construyendo en su tierra más oportunidades de superación", sostuvo.



Previo a la promulgación, el Presidente Peña Nieto encabezó la ceremonia por el 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez en la arcada del ingreso mariano donde se ubica el busto del Benemérito de las Américas. Ahí colocó una ofrenda floral y montó una guardia de honor, acompañado de los titulares de las secretarías de Educación, Gobernación y Relaciones Exteriores.



