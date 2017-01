Peña Nieto responde a Trump: 'México no va a pagar el muro' Excélsior

El Presidente dice que se buscará acercamiento con países como Argentina y Brasil; se brindará especial atención a Europa, mencionó Tenemos diferencias con EU, como el muro que no vamos a pagar... pero vamos a tener una buena relación", dijo el Presidente en el marco de la 28 Reunión con Embajadores y Cónsules de México.

El jefe del ejecutivo puntualizó: Buscaremos acuerdos que den certidumbre a la inversión y el comercio entre México, Canadá y Estados Unidos”.

El mandatario destacó: “Negociaremos con seguridad en nuestras fortalezas y con sentido práctico”, y agregó que sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte se buscarán acuerdos que den certidumbre al comercio e inversión entre los países que lo integran Vamos a defender las inversiones nacionales y extranjeras en México”.

Precisó: Vamos a asegurarnos de que México siga siendo un destino confiable y atractivo para invertir”.

Expuso los cuatro ejes que deberán establecerse en cualquier relación con el nuevo gobierno de estadunidense.



Entre ellos señaló que se debe trabajar de forma corresponsable para frenar el tráfico de armas y recursos de Estados Unidos a organizaciones criminales en México y la protección a los connacionales en la Unión Americana.



