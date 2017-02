Peña rechaza críticas al Ejército; lamenta pérdida de 139 soldados Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: No son admisibles; el gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento contra nuestras Fuerzas Armadas, dijo el mandatario



En el 104 aniversario del Ejército, el mandatario aseguró que el personal de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina es una fuerza positiva para la paz, la estabilidad y el desarrollo nacional. “No son admisibles y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento contra nuestras Fuerzas Armadas, que si algo han demostrado es su total y permanente compromiso con México y con los mexicanos”, señaló Peña Nieto, acompañado por Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, y Vidal Francisco Soberón, de Marina.

En esta entidad, donde inauguró la Escuela Militar de Sargentos y el nuevo Hospital Militar Regional de Puebla, el Presidente lamentó la pérdida de elementos: “Rindo un sincero y sentido homenaje a los 139 soldados que han caído en el cumplimiento de su deber, durante esta administración”.



El pasado 9 de febrero, en Tepic, Nayarit, la Marina enfrentó a civiles armados, matando a Juan Francisco Patrón Sánchez, líder del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.



Críticas al Ejército, inadmisibles: EPN



El Presidente reprueba “las descalificaciones sin sustento” en contra de las Fuerzas Armadas y defiende su total compromiso con los mexicanos.



Reunido con mil militares en Puebla, donde celebró el 104 Aniversario del Día del Ejército, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que no son válidas las descalificaciones a los cuerpos castrenses en su actuar contra de los grupos del crimen organizado.



“No son admisibles, y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras Fuerzas Armadas, que si algo han demostrado es su total y permanente compromiso con México y los mexicanos”, subrayó.



El mandatario aseguró que, al paso del tiempo, las Fuerzas Armadas han demostrado con hechos ser instituciones profesionales, eficaces y sólidas para defender la soberanía nacional.



Recordó que tan solo en la última década han mostrado su lealtad y compromiso a los mexicanos como “una fuerza positiva para mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo”.



En presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación y el procurador General de la República, además de los titulares de los Poderes de la Unión, el Presidente refrendó su respaldo a hombres y mujeres que a diario, con distintas acciones, garantizan condiciones de tranquilidad a las familias mexicanas, pese a que, con ello, pongan en riesgo su vida. “Desde aquí rindo un homenaje a los 139 soldados que han caído en el cumplimiento de su deber durante esta administración. Ellos, como todos sus compañeros, merecen nuestra mayor gratitud, respeto y admiración.



“Tengan la certeza de que nuestras Fuerzas Armadas cuentan con el invariable, irrestricto y absoluto respaldo del Presidente de la República y de su gobierno”, expresó.

Sin hacer referencia directa a los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en Tepic, Nayarit, cuando un comando de la Marina logró abatir al líder del Cártel de los Beltrán Leyva en esa región, Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, acción que ha sido cuestionada por presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército, el Presidente refirió que, a diario, los institutos armados realizan cientos de misiones de alta peligrosidad en las que se enfrentan a violentos grupos criminales y no por ello, atajó, se deja de lado el compromiso con los derechos humanos.



En este sentido, añadió que, a la par de la armonización de los reglamentos internos con las leyes nacionales e internacionales en la materia, se han realizado un millón 300 mil acciones de capacitación, en promedio cuatro por cada elemento. “Cada operación es sometida a la más exhaustiva revisión, a fin de verificar que cumpla con un estricto marco de protección y respeto a los derechos humanos; pocas organizaciones militares en el mundo están sujetas al nivel de exigencia y escrutinio como las Fuerzas Armadas de México”, sostuvo.

En el Campo Militar número 25, y acompañado del gobernador José Antonio Gali, el jefe del Ejecutivo inauguró la Escuela Militar de Sargentos, la cual cuenta con 36 aulas para la enseñanza de mil 200 profesionales de las armas, instalaciones deportivas, edificio de gobierno, auditorio y taller de vehículos.



También hizo entrega de la remodelación del Hospital Militar Regional, con 92 camas, tres quirófanos y 30 consultorios. Un edificio de consulta externa de dos niveles, áreas de hospitalización, laboratorios, urgencias y servicios generales que beneficiará a 87 mil usuarios de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.



Peña Nieto informó que en “justa correspondencia a la dedicación y patriotismo de nuestros soldados, marinos y pilotos”, el gobierno federal se ha esforzado por mejorar su calidad de vida, y puso como ejemplo la entrega de más de 16 mil créditos para la adquisición o mejora de vivienda.



Durante la tradicional comida con motivo de esta fecha, el Presidente pidió a los mexicanos ver en sus Fuerzas Armadas el mayor ejemplo de compromiso social, de lealtad y de unidad nacional.



Sedena niega que se busque militarizar seguridad pública



El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, aseguró que la Ley de Seguridad Interior, que se discute en la Cámara de Diputados, no busca militarizar a las instituciones de seguridad pública.



Durante los festejos del 104 Aniversario del Ejército Mexicano, Cienfuegos Zepeda, negó que se busque una ley a modo, sino una “multidimensional” que permita a los municipios y estados responsabilizarse y rendir cuentas. “A quienes por falta de información, tergiversación de la misma, u otros intereses no visibles, señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en seguridad pública o a su militarización, les aclaramos que las Fuerzas Armadas creen, respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática”, aseveró.



“Por lo tanto, consideramos que la iniciativa que llegué a aprobarse debe tener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades bajo el principio de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y gradualidad”, agregó.

Asimismo, reconoció el trabajo del Congreso en el proceso de la ley que delimitará las obligaciones y responsabilidades de las instituciones de gobierno, incluyendo, como última instancia, al Ejército.

“Es necesario insistir: la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública salvaguarda la integridad de derechos de las personas. La Ley de Seguridad Interior deberá atender problemas graves que pongan en riesgo la vigencia del Estado de derecho y la permanencia de sus instituciones”, consideró.

En el Campo Militar número 25, agradeció a los militares su participación en el combate contra el crimen organizado, y reconoció a 139 elementos que perdieron la vida, así como a 84 más que tienen una discapacidad permanente desde 2012.



Durante la conmemoración, reiteró la lealtad de las Fuerzas Armadas a las leyes, a la sociedad y a las instituciones legalmente constituidas. “Aprovecho la ocasión para expresar que jamás defraudaremos la confianza que la sociedad mexicana ha depositado en sus militares”, expresó al respecto Ángel Prior Valencia, director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (UDEFA).

Ante el titular del Ejecutivo, los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, el gobernador de Puebla, así como diferentes funcionarios, Prior Valencia dijo que las Fuerzas Armadas trabajan en unión, por lo que llamó a los mexicanos a trabajar coordinadamente. “Solamente unidos y hermanados, pueblo y gobierno, podemos construir un porvenir con entereza para afianzar a la nación en el concierto del mundo y, con ello, garantizar una vida próspera a las nuevas generaciones”, explicó.



elpais@imagenzac.com.mx PUEBLA, Pue.- Las Fuerzas Armadas son ejemplo de lealtad y unidad nacional, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.En el 104 aniversario del Ejército, el mandatario aseguró que el personal de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina es una fuerza positiva para la paz, la estabilidad y el desarrollo nacional.En esta entidad, donde inauguró la Escuela Militar de Sargentos y el nuevo Hospital Militar Regional de Puebla, el Presidente lamentó la pérdida de elementos: “Rindo un sincero y sentido homenaje a los 139 soldados que han caído en el cumplimiento de su deber, durante esta administración”.El pasado 9 de febrero, en Tepic, Nayarit, la Marina enfrentó a civiles armados, matando a Juan Francisco Patrón Sánchez, líder del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.El Presidente reprueba “las descalificaciones sin sustento” en contra de las Fuerzas Armadas y defiende su total compromiso con los mexicanos.Reunido con mil militares en Puebla, donde celebró el 104 Aniversario del Día del Ejército, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que no son válidas las descalificaciones a los cuerpos castrenses en su actuar contra de los grupos del crimen organizado.“No son admisibles, y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras Fuerzas Armadas, que si algo han demostrado es su total y permanente compromiso con México y los mexicanos”, subrayó.El mandatario aseguró que, al paso del tiempo, las Fuerzas Armadas han demostrado con hechos ser instituciones profesionales, eficaces y sólidas para defender la soberanía nacional.Recordó que tan solo en la última década han mostrado su lealtad y compromiso a los mexicanos como “una fuerza positiva para mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo”.En presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación y el procurador General de la República, además de los titulares de los Poderes de la Unión, el Presidente refrendó su respaldo a hombres y mujeres que a diario, con distintas acciones, garantizan condiciones de tranquilidad a las familias mexicanas, pese a que, con ello, pongan en riesgo su vida.Sin hacer referencia directa a los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en Tepic, Nayarit, cuando un comando de la Marina logró abatir al líder del Cártel de los Beltrán Leyva en esa región, Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, acción que ha sido cuestionada por presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército, el Presidente refirió que, a diario, los institutos armados realizan cientos de misiones de alta peligrosidad en las que se enfrentan a violentos grupos criminales y no por ello, atajó, se deja de lado el compromiso con los derechos humanos.En este sentido, añadió que, a la par de la armonización de los reglamentos internos con las leyes nacionales e internacionales en la materia, se han realizado un millón 300 mil acciones de capacitación, en promedio cuatro por cada elemento.En el Campo Militar número 25, y acompañado del gobernador José Antonio Gali, el jefe del Ejecutivo inauguró la Escuela Militar de Sargentos, la cual cuenta con 36 aulas para la enseñanza de mil 200 profesionales de las armas, instalaciones deportivas, edificio de gobierno, auditorio y taller de vehículos.También hizo entrega de la remodelación del Hospital Militar Regional, con 92 camas, tres quirófanos y 30 consultorios. Un edificio de consulta externa de dos niveles, áreas de hospitalización, laboratorios, urgencias y servicios generales que beneficiará a 87 mil usuarios de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.Peña Nieto informó que en “justa correspondencia a la dedicación y patriotismo de nuestros soldados, marinos y pilotos”, el gobierno federal se ha esforzado por mejorar su calidad de vida, y puso como ejemplo la entrega de más de 16 mil créditos para la adquisición o mejora de vivienda.Durante la tradicional comida con motivo de esta fecha, el Presidente pidió a los mexicanos ver en sus Fuerzas Armadas el mayor ejemplo de compromiso social, de lealtad y de unidad nacional.El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, aseguró que la Ley de Seguridad Interior, que se discute en la Cámara de Diputados, no busca militarizar a las instituciones de seguridad pública.Durante los festejos del 104 Aniversario del Ejército Mexicano, Cienfuegos Zepeda, negó que se busque una ley a modo, sino una “multidimensional” que permita a los municipios y estados responsabilizarse y rendir cuentas.Asimismo, reconoció el trabajo del Congreso en el proceso de la ley que delimitará las obligaciones y responsabilidades de las instituciones de gobierno, incluyendo, como última instancia, al Ejército.En el Campo Militar número 25, agradeció a los militares su participación en el combate contra el crimen organizado, y reconoció a 139 elementos que perdieron la vida, así como a 84 más que tienen una discapacidad permanente desde 2012.Durante la conmemoración, reiteró la lealtad de las Fuerzas Armadas a las leyes, a la sociedad y a las instituciones legalmente constituidas.Ante el titular del Ejecutivo, los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, el gobernador de Puebla, así como diferentes funcionarios, Prior Valencia dijo que las Fuerzas Armadas trabajan en unión, por lo que llamó a los mexicanos a trabajar coordinadamente. Agregar a favoritos ejército mexicano

méxico

críticas

soldados

enrique peña nieto