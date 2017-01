Peña: se acabó el dinero petrolero; México entra a nueva etapa, dijo Excélsior

Compartir: Liga Compartir: “La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando”, aseguró el mandatario. ( Excelsior ) “Se nos terminó el gran yacimiento. Cantarell llegó a producir dos millones 200 mil barriles de petróleo diarios, hace seis años. Hoy produce 200 mil, sólo eso”, detalló en el anuncio de la estrategia de Prestaciones Sociales para el Blindaje de la Economía Familiar.

Peña Nieto explicó, al referirse al ajuste en los precios de los combustibles, que, “como en todo, como los partos, las medidas a veces son dolorosas, pero buenas”.



También dio a conocer que 3.2 millones de ancianos podrán recibir el dinero que han acumulado en el Sistema de Ahorro para el Retiro, que asciende a 54 mil millones de pesos, entre otras acciones para atenuar el impacto por el alza.



Peña reconoció que México es impactado por la incertidumbre que genera el nuevo gobierno de EU que está por entrar.



Se acaba la gallina de los huevos de oro: Peña



Afirma que se privilegió el gasto social; anuncia medidas como devolver fondos depositados en el SAR.



El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que México se ha ido acabando la que algún día se consideró “la gallina de los huevos de oro”, la industria petrolera y eso obligó, en parte, a impulsar el ajuste en el precio de las gasolinas este año.



Al anunciar la estrategia de Prestaciones Sociales para el Blindaje de la Economía Familiar, el mandatario explicó, por ejemplo, que el otrora gran yacimiento petrolero Cantarell redujo su producción dramáticamente de dos millones 200 mil barriles diarios, hasta hace seis años, a 200 mil en la actualidad.



“La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando y de ahí financiamos muchas cosas y cuando el precio del petróleo estaba alto el gobierno tenía excedentes, se nos acabó”, expresó.



Pidió a los mexicanos acostumbrarse a un nuevo modelo de consumo de combustible sin precios artificiales, más acorde a la realidad, como funciona en las economías de mayor desarrollo en los que México busca integrarse.



“Lo que habremos de observar hacia el futuro será que el precio de la gasolina como el de otros productos que consumimos de distinta índole se muevan cotidianamente, a veces ligeramente al alza, a veces ligeramente a la baja, a veces competencia que se está promoviendo para que entre los ofertantes de los combustibles haya una mayor competencia y bajen los precios.



“Y como en todo, como los partos, las medidas a veces son dolorosas, pero son buenas para México”, dijo.



Señaló que el gobierno de la República tuvo que resolver la disyuntiva de reducir el gasto social o retirarle el subsidio a las gasolinas.



“Y la decisión tomada por el gobierno fue privilegiar precisamente este gasto, esta inversión. No cancelar los programas sociales, no eliminar o recortar el Programa Prospera; sino, más bien, ajustarnos y reflejar, en el precio de la gasolina, el precio internacional que tiene este insumo”, subrayó.



Por eso dijo, a la par se anunció una serie de acciones a través del Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar dirigido a los grupos más vulnerables de la sociedad.



INCERTIDUMBRE



Otro factor que abona al clima económico adverso que enfrenta México, admitió Peña Nieto, es la próxima llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.



“Ahora que está por entrar un nuevo gobierno en los Estados Unidos y ante las medidas que eventualmente adopte hay una gran incertidumbre en el mundo y eso está impactando en todas las economías y quizá en la que más, en el país vecino como es el caso nuestro, como México y aquí estamos teniendo un impacto.



“Ahí tenemos una variable que despejar que es justamente qué va a pasar en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos”.



Como parte del Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el presidente Peña Nieto anunció acciones que beneficiarán a adultos mayores y a derechohabientes del Seguro Social.



En el primer caso, a través del Programa Nacional de Devolución de Recursos se entregará a 3.2 millones de adultos mayores el dinero que han acumulado en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y que a la fecha asciende a 54 mil 194 millones de pesos.



Para este fin se lanzará una plataforma electrónica y telefónica para facilitar el acceso a estos recursos de forma fácil.



En el evento, el director del IMSS, Mikel Arriola destacó el buen momento financiero que vive la institución, que durante el año pasado redujo su gasto corriente en siete mil 25 millones de pesos; una disminución real de 1.5% con respecto al 2015.



También, se sumaron ingresos adicionales por recaudación de más de ocho mil 500 millones de pesos por la creación de empleos.



Explican alza en el Edomex



El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su gabinete a sostener encuentros regionales con los distintos sectores de la sociedad en todo el país, a fin de explicarles las razones del ajuste en el precio de las gasolinas.



Así, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, acompañado del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, sostuvo ayer una reunión con 65 representantes de los sectores social, sindical, empresarial, eclesiástico, transportista, académico, agropecuario, indígena y juvenil de dicha entidad.



El funcionario expuso las tres razones fundamentales por las que subió el precio del combustible, entre ellas que subió 60% el precio internacional del petróleo y que el alza no obedece a la Reforma Energética.



