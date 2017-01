Peña y Conago se reúnen hoy; hablarían del próximo 'gasolinazo' Excélsior

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Graco Ramírez dijo que ‘será un intercambio directo, cercano y sincero con el presidente. No se trata de una ceremonia, sino de un encuentro. Juntos construiremos una agenda para avanzar en este proyecto de’ solidaridad ‘y defensa de la economía de los’ mexicanos de a pie. Y advirtió que la Conago tiene planeadas ‘dos vertientes en la junta’. La primera: contamos con una plena capacidad en nuestros gobernadores, (y estos funcionarios mexicanos) sostendrán juntas con sus homólogos y alcaldes más importantes de la Unión Americana, sobre todo con los del sur de ese país. Se planearán las coincidencias, porque la posición de los administradores locales de (EU) también está en contra de Trump”.

Graco Ramírez apuntó que ‘debido a la interconexión económica de las naciones, muchos son los que se oponen a las medidas del presidente de Estados Unidos. No se comparte su visión por carecer de muchos y básicos alcances políticos’. Los mandatarios regionales en la nación de las Barras y las Estrellas tampoco promueven la renegociación del TLCAN. Nos sorprenderá los siguiente: más de 20 entidades del país vecino del norte dependen del intercambio económico con México; de manera profesional sostendremos juntas con ellos, a fin de reactivar el mercado bilateral. Asimismo, exhortaremos (al Ejecutivo Nacional) a empoderar la economía (doméstica), con sensibilidad social”.

Condenó el próximo incremento en los precios de los combustibles, y dijo que el Gobierno Federal ‘debe tomar en cuenta la capacidad económica de los mexicanos. Hay que preparar un acuerdo o encuentro salarial, y no hablo del salario mínimo, sino de un plan estructurado, ya que ninguna economía puede caminar si no existe una política de poder adquisitivo. Hay que privilegiar a las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Invertir pueden ser fácil para las grandes empresas, pero no para los pequeños. No hay que caer en una cerrazón económica. Estamos buscando con la (SHCP) y el presidente que busquen por otro lado. Espero que sean sensibles”.



