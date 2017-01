Peña y Trump acordaron por ahora ya no hablar públicamente del pago del muro Excélsior

Los Presidentes tuvieron una conversación constructiva y productiva en torno a la relación bilateral entre ambos países, incluyendo el tema del déficit comercial de Estados Unidos de América con México, la importancia de la amistad entre ambas naciones, y la necesidad de que los países trabajen juntos para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas.



Con respecto al pago del muro fronterizo, ambos Presidentes reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema tan sensible, y acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral. Los Presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema.



Ambos mandatarios han instruido a sus equipos a continuar el diálogo para fortalecer esta importante relación estratégica y económica de manera constructiva.



El reporte se conoció en medio de una creciente crisis sobre comercio y seguridad fronteriza entre los dos países, después de que Peña Nieto canceló un viaje a Washington para reunirse con Trump, que ha exigido repetidas veces que México pague por la construcción de un muro en la frontera para frenar la inmigración ilegal.



Con información de AP y Reuters



enrique peña nieto

estados unidos

méxico

muro