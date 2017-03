Pence halaga contribuciones hispanas en EU AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



"Los hispanos son una de las comunidades más dinámicas de nuestro país. Su éxito es el éxito de Estados Unidos", dijo Pence al dirigirse por primera vez a un auditorio hispano desde que ocupa la vicepresidencia. "Le daremos la ayuda que necesiten para que tenga más éxito los próximos años.



Pence señaló que la cantidad de empresas pertenecientes a hispanos aumentó más de 50% la última década y calificó como "increíble" que ascienda a cuatro millones de compañías con facturación total de 650.000 millones de dólares.



El vicepresidente también señaló que su gobierno anulará la ley de salud y recortará impuestos con la meta de facilitar el crecimiento de las pequeñas empresas hispanas, sector al que describió como el "sector de mayor crecimiento en el total de la economía" estadounidense.



Asimismo, destacó que buscará eliminar las regulaciones impuestas al sector financiero tras la gran recesión de 2008 y puntualizó: "(para que) ustedes puedan tener acceso a capital, ustedes necesitan ser capaces de pedir prestado".



El mensaje de Pence ocurrió durante un evento celebrado por la agrupación conservadora de empresarios Latino Coalition. En éste, reconoció las contribuciones de los hispanos a la sociedad estadounidense y específicamente la de 250.000 latinos inscritos en las fuerzas armadas. Sus comentarios representan un viraje notable respecto al tono sobre latinos empleado hasta el momento por el presidente Donald Trump.



Durante la campaña electoral, Trump calificó a los inmigrantes mexicanos como "criminales" y "violadores" y ha puesto énfasis casi exclusivamente en homicidios perpetrados por inmigrantes latinos sin autorización para residir en Estados Unidos. Pence reiteró el ofrecimiento del presidente de abordar una posible reforma migratoria "con gran corazón" sin precisar detalles ni referirse explícitamente a los 11 millones de inmigrantes sin autorización.



Sin embargo, sí se pronunció a favor de que el sistema migratorio dé prioridad a las aptitudes profesionales de los inmigrantes y no a sus vínculos familiares, como lo hace actualmente. Asimismo, subrayó la importancia de deportar criminales, pandilleros y narcotraficantes. "El presidente y yo creemos que un sistema basado en el estado de derecho beneficiará a cada estadounidense, incluyendo a los hispanos", dijo. "Cada comunidad de costa a costa se beneficiará de respetar nuestras leyes y expandir nuestra economía".



La congresista Michelle Lujan Grisham, presidenta del bloque de legisladores latinos demócratas, dijo que pese al encuentro de Pence con empresarios hispanos ella sigue preocupada por el impacto sobre las minorías étnicas de las políticas gubernamentales, especialmente la intensificación de las deportaciones. "No puedes decir que quieres tener una relación y que quieres mejorar la economía, y luego decir 'no eres bienvenido aquí, creemos que le quitas empleo a los estadounidenses y que victimizas a estadounidenses", dijo a reporteros la legisladora de Nuevo México antes de que Pence pronunciara su discurso.



redaccion@imagenzac.com.mx WASHINGTON/AP.- El vicepresidente estadounidense Mike Pence prometió el jueves promover políticas que impulsen a los empresarios hispanos y celebró las contribuciones de los latinos a la sociedad estadounidense, un mensaje que hasta ahora no habían expresado los nuevos ocupantes de la Casa Blanca."Los hispanos son una de las comunidades más dinámicas de nuestro país. Su éxito es el éxito de Estados Unidos", dijo Pence al dirigirse por primera vez a un auditorio hispano desde que ocupa la vicepresidencia. "Le daremos la ayuda que necesiten para que tenga más éxito los próximos años.Pence señaló que la cantidad de empresas pertenecientes a hispanos aumentó más de 50% la última década y calificó como "increíble" que ascienda a cuatro millones de compañías con facturación total de 650.000 millones de dólares.El vicepresidente también señaló que su gobierno anulará la ley de salud y recortará impuestos con la meta de facilitar el crecimiento de las pequeñas empresas hispanas, sector al que describió como el "sector de mayor crecimiento en el total de la economía" estadounidense.Asimismo, destacó que buscará eliminar las regulaciones impuestas al sector financiero tras la gran recesión de 2008 y puntualizó: "(para que) ustedes puedan tener acceso a capital, ustedes necesitan ser capaces de pedir prestado".El mensaje de Pence ocurrió durante un evento celebrado por la agrupación conservadora de empresarios Latino Coalition. En éste, reconoció las contribuciones de los hispanos a la sociedad estadounidense y específicamente la de 250.000 latinos inscritos en las fuerzas armadas. Sus comentarios representan un viraje notable respecto al tono sobre latinos empleado hasta el momento por el presidente Donald Trump.Durante la campaña electoral, Trump calificó a los inmigrantes mexicanos como "criminales" y "violadores" y ha puesto énfasis casi exclusivamente en homicidios perpetrados por inmigrantes latinos sin autorización para residir en Estados Unidos. Pence reiteró el ofrecimiento del presidente de abordar una posible reforma migratoria "con gran corazón" sin precisar detalles ni referirse explícitamente a los 11 millones de inmigrantes sin autorización.Sin embargo, sí se pronunció a favor de que el sistema migratorio dé prioridad a las aptitudes profesionales de los inmigrantes y no a sus vínculos familiares, como lo hace actualmente. Asimismo, subrayó la importancia de deportar criminales, pandilleros y narcotraficantes. "El presidente y yo creemos que un sistema basado en el estado de derecho beneficiará a cada estadounidense, incluyendo a los hispanos", dijo. "Cada comunidad de costa a costa se beneficiará de respetar nuestras leyes y expandir nuestra economía".La congresista Michelle Lujan Grisham, presidenta del bloque de legisladores latinos demócratas, dijo que pese al encuentro de Pence con empresarios hispanos ella sigue preocupada por el impacto sobre las minorías étnicas de las políticas gubernamentales, especialmente la intensificación de las deportaciones. "No puedes decir que quieres tener una relación y que quieres mejorar la economía, y luego decir 'no eres bienvenido aquí, creemos que le quitas empleo a los estadounidenses y que victimizas a estadounidenses", dijo a reporteros la legisladora de Nuevo México antes de que Pence pronunciara su discurso. Agregar a favoritos la era trump

eu

el mundo

hispanos