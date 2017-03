Pendiente, la reubicación de ladrilleras en Jerez Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Silvia Vanegas)



El director de Obras Públicas en el ayuntamiento, Antonio Alcalde Pérez, informó que se realiza un estudio para dar atención al problema de las ladrilleras en Jerez, el tema se trabaja desde hace tiempo con el personal de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA).



Expresó que ante las continuas quejas de la ciudadanía por las quemas nocturnas de las ladrilleras el miércoles acudió a esta ciudad María Castro Luévano en representación de Eliza Loera de Ávila directora ambiental y calidad del aire.



Dijo que se busca una posible reubicación de las ladrilleras y un reordenamiento en cuanto a las quemas, además en el estudio que se tiene ya se especificó el material con el que se esta utilizando en los hornos, con la finalidad de regularlo.



Aclaró que el estudio tiene que evaluar a las dos partes, pues no se pretende afectar a nadie, ya que la retirar las ladrilleras se perderían fuentes de trabajo e incrementarían los costos del ladrillo, pero por otra parte está la salud de la población.



Y en atención a eso sebuscará la forma de una reubicación de un grupo de ladrilleras por lo que se trabaja en alternativas con SAMA a corto plazo.



El problema de las ladrilleras es que ya están dentro de la mancha urbana y debido a las construcciones el aire no sube por el contrario baja y no circula por lo que la población se ve afectada.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- El municipio realiza un estudio para brindar atención al problema de las ladrilleras en el municipio.El director de Obras Públicas en el ayuntamiento, Antonio Alcalde Pérez, informó que se realiza un estudio para dar atención al problema de las ladrilleras en Jerez, el tema se trabaja desde hace tiempo con el personal de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA).Expresó que ante las continuas quejas de la ciudadanía por las quemas nocturnas de las ladrilleras el miércoles acudió a esta ciudad María Castro Luévano en representación de Eliza Loera de Ávila directora ambiental y calidad del aire.Dijo que se busca una posible reubicación de las ladrilleras y un reordenamiento en cuanto a las quemas, además en el estudio que se tiene ya se especificó el material con el que se esta utilizando en los hornos, con la finalidad de regularlo.Aclaró que el estudio tiene que evaluar a las dos partes, pues no se pretende afectar a nadie, ya que la retirar las ladrilleras se perderían fuentes de trabajo e incrementarían los costos del ladrillo, pero por otra parte está la salud de la población.Y en atención a eso sebuscará la forma de una reubicación de un grupo de ladrilleras por lo que se trabaja en alternativas con SAMA a corto plazo.El problema de las ladrilleras es que ya están dentro de la mancha urbana y debido a las construcciones el aire no sube por el contrario baja y no circula por lo que la población se ve afectada. Agregar a favoritos jerez

sama

ladrilleras

reubicación

contaminación