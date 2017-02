Peralta quiere reencontrarse con el gol en el clásico ante Chivas Excélsior

"Todos nos equivocamos en algún momento, la vida es así. Estoy a disgusto por las oportunidades que he fallado, pero lo importante es salir de esto”, menciona, a pocos días de enfrentar el Clásico nacional ante el Guadalajara.



Conferencia de prensa previa al Clásico Nacional https://t.co/HxGDelFEGr — Club América (@ClubAmerica) 16 de febrero de 2017



A pesar de la ausencia por lesión del paraguayo Cecilio Domínguez, los planes son los mismos para las Águilas; con todo y las críticas que ha recibido el técnico Ricardo Antonio La Volpe, por la forma de juego y falta de triunfos. "No es una presión extra, sino una oportunidad. Sabemos que la continuidad del técnico está en duda por la situación del equipo, pero trataremos de respaldarlo dentro de la cancha. Vamos a poner nuestro máximo esfuerzo. Yo veo todos los partidos como una posibilidad para crecer. El rival será Chivas, pero estoy confiado en ganarle, anote o no anote goles”, complementa.

Como capitán, Peralta ha experimentado una responsabilidad mayor en lo que acontece dentro del grupo. Buenos y malos momentos, en los que el apoyo de sus compañeros lo sigue acompañando. "La capitanía es una responsabilidad extra. Me siento con mucha más responsabilidad que mis compañeros por el hecho de tener el gafete y representarlos en la cancha, aunque sé que todos ellos me apoyan y me han levantado cuando no he estado en mi mejor nivel. Es el momento más complicado que me ha tocado vivir acá, pero es hora de responderles”, afirma.

Por más ventaja que tenga el América en las estadísticas, el atacante de 33 años no ve favoritos.

"En el clásico no hay favoritos. A final de cuentas, es más por garra y por lucha. No importa quién llegue mejor, porque es un partido diferente. Apostaría por mis compañeros. El América no es lo que están viendo ahora, es un equipo con triunfos atrás y siempre está en los primeros lugares. Revisen los últimos cinco años. Ahí están los trofeos. No hay excusas. Es el rival al que más se le va a exigir. Lo único que nos queda es seguir luchando”, concluye.



El peor momento de todos los que ha vivido en el América. Para Oribe Peralta, delantero y capitán del equipo, este torneo ha sido así. No sólo por los últimos resultados, sino también por la falta de goles: El Cepillo lleva uno en seis partidos y es algo que le incomoda.

