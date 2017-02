Percance en un coche termina en fuerte susto; se le salió la llanta Redacción

Se trataba de un coche Jetta verde al que se le salió la llanta delantera del lado izquierdo, situación que pudo ser controlada por el conductor que no perdió el control y pudo orillarse al carril de baja para evitar un accidente.



El hecho ocurrió frente a la colonia Tres Cruces en dirección a Guadalupe y únicamente terminó en el fuerte susto que se llevaron los jóvenes que tripulaban el vehículo.



El incidente no pasó desapercibido por los cuerpos de rescate, corporaciones policiacas y autoridades de vialidad y según en palabras de un agente de tránsito a ellos les reportaron un accidente que se trataba de un choque que resultó ser falso.



No obstante, su presencia en el lugar fue requerida para abandera al automóvil mientras solucionaban la falla, para después retirarse y seguir su trayecto.



