Pérdidas materiales, conductora impacta a otro vehículo

El accidente, ocurrido este miércoles a las 8 de la mañana, en el acceso a la primera sección de dicho fraccionamiento en dirección a Guadalupe, dejó como saldo cuantiosas pérdidas materiales.



Se trató de una joven madre de familia de aproximadamente 25 años, quien circulaba en un Versa color arena placas ZDB 178 U, con el que chocó la salpicadera de un Civic gris conducido por un hombre que terminó en sentido contrario tras el impacto.



Trascendió que la causa del percance fue que la mujer se encandilo con el sol y no vio el paso del vehículo.



Ni sus hijos, ni ella, ni el otro conductor, resultaron lesionados tras el impacto que ocasionó daños de consideración en ambos vehículos.



Al lugar, arribaron los cuerpos de socorro sin que sus servicios fueran requeridos y fueron los agentes de la Policía Federal los que finalmente se quedaron a cargo de la parte administrativa del incidente.



La circulación en esta arteria vial no se afectó y las unidades participantes acabaron en el corralón.



