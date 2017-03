Permaneceremos en el Nafta siempre y cuando sea bueno para México: Videgaray Excélsior

En entrevista con el periódico chileno El Mercurio, Videgaray afirmó: "Las decisiones y acuerdos que alcancemos con Estados Unidos van a definir cómo será nuestra convivencia en Norteamérica en los próximos años y probablemente en las próximas décadas”.



Subrayó, sin embargo, que “México tiene límites que son claros y que parten de nuestra conciencia como una nación soberana, con una profunda dignidad, y no estamos dispuestos a cruzarlos”.



Videgaray reconoció que “con el gobierno del presidente (estadunidense Donald) Trump tenemos algunas diferencias públicas y notorias, pero también tenemos un muy alto nivel de diálogo, cotidiano, cercano, que habrá de llevarnos a acuerdos”. "Estados Unidos es importantísimo para México, pero México también es muy importante para Estados Unidos. Por lo tanto, nos conviene a ambos llegar a buenos acuerdos, que sean soluciones ganar-ganar”, precisó.

Explicó que llegar a acuerdos “no necesariamente será un proceso corto. Sin duda será complejo, pero México está encarándolo con un espíritu constructivo y al final de cuentas tenemos claros nuestros principios, objetivos y límites, y a eso nos vamos a apegar”.



Subrayó que “en una negociación uno tiene que tener muy claros sus principios y objetivos específicos, pero también los límites, y hacerlos saber a la contraparte. Estamos negociando de buena fe, de una manera constructiva, absolutamente seria y habremos de llegar a buenos acuerdos”. "Encaramos el diálogo de una manera constructiva y muy real. Es un proceso en el que, insisto, existen condiciones para llegar a buenos acuerdos siempre y cuando ambas partes lo encaremos con respeto mutuo y de buena fe”, dijo el canciller mexicano.

Respecto a un eventual encuentro entre Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto comentó que “no hay planes para hacerlo en un futuro inmediato, pero lo que sí está ocurriendo, porque así lo acordaron telefónicamente los presidentes, es que existe un diálogo de alto nivel muy frecuente” "Estamos teniendo reuniones prácticamente cada semana, al más alto nivel y así habremos de continuar”, reveló Videgaray, quien precisó que en Estados Unidos se gestó una “retórica tan negativa respecto de México (que) ha generado un agravio”. México se siente ofendido y eso indudablemente solo podrá superarse a partir de las acciones concretas y los acuerdos que alcancemos a construir”, agregó.

Acotó que “el mensaje que hemos recibido de parte de los distintos miembros de la administración de Estados Unidos, tanto en sus visitas a México como cuando hemos estado con ellos en Estados Unidos, ha sido constructivo, respetuoso y sin duda es un mensaje alentador. Pero al final de cuentas, el futuro de la relación va a determinarse no tanto por lo que se diga, si no por lo que se haga”.



Reiteró que México aboga por la preservación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “como un acuerdo de libre comercio. Hemos dicho muchas veces: permaneceremos en el Nafta siempre y cuando sea bueno para México y si así conviene a los intereses mexicanos”. "Nuestra intención es construir un mejor acuerdo. Creo que es la misma que tiene el gobierno de Estados Unidos y, sin duda, hay una gran oportunidad de modernizar y de mejorar para las tres partes -hay que recordar que es un pacto trilateral, con Canadá- un acuerdo que es antiguo”, dijo.

Indicó que “hay una comunicación estrechísima con Canadá. Existe, primero, una profunda amistad, una gran comunidad de propósitos y una relación de trabajo real, fluida, frecuente, y finalmente la convicción de que es mejor para las tres partes que el acuerdo siga siendo trilateral”.



Sobre el “discurso solidario” de muchos países con México respecto de sus relaciones con Estados Unidos, Videgaray comentó que “agradece de corazón las expresiones tan solidarias de América Latina”. "Tuve la oportunidad de conversar con la presidenta (chilena Michelle) Bachelet, que reiteraba el reconocimiento y gratitud al pueblo de México. Y quiero reiterar que el mejor apoyo que puede recibir en este momento México es seguir fortaleciendo nuestra integración económica y comercial con el resto del mundo”, acotó.

Añadió que “ahí la Alianza del Pacífico juega un papel muy importante. Uno de nuestros objetivos ante la coyuntura actual es la diversificación de mercados. Así que, junto con estas expresiones de afecto, trabajar juntos para abrir nuevos mercados a las exportaciones e inversiones mexicanas hoy tiene un valor especialísimo”. "Tenemos un alto nivel de integración con la Alianza del Pacífico. Después del Nafta, nuestro siguiente acuerdo comercial fue con Chile. Pero en este momento no tenemos acuerdos comerciales con dos economías importantes en América del Sur, que son Brasil y Argentina, y estamos en un proceso formal de negociación comercial con ellos”, recordó.

Enfatizó que “seguimos siendo un país enormemente atractivo para las inversiones de todo el mundo, incluyendo las inversiones norteamericanas. Un país con reglas abiertas, que cree en el libre mercado, que respeta los derechos de las empresas y de los inversionistas, y que cree en el libre comercio”.



