Personal de confianza cobra prestaciones que no corresponden: Sánchez Andrade

Asimismo el director reconoció que este personal está basificado, lo que tampoco corresponde y refirió que estos acuerdos se tomaron en administraciones anteriores. Por el momento, dijo que ya ha hecho el planteamiento de estas situaciones.



En otro tema, dijo que 43 prestaciones del personal son de origen Federal y 15 estatal.



Mencionó que "Me han platicado" que en su momento a los trabajadores se les ofreció una homologación con las 43 prestaciones federales, pero ante la incertidumbre, se acordó recibir las prestaciones federales y estatales.



Sánchez Andrade consideró que se debe cumplir con el pago de prestaciones, aunque dijo que la revisión de la situación del Cobaez es responsabilidad de Gobierno, Congreso, dirección general del Colegio y sindicato.



cobaez

prestaciones

contrato colectivo