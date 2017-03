Perú: hallan en maleta cadáver de periodista desaparecido AP

José Yactayo, de 55 años, estaba desaparecido desde el sábado y al momento se desconocen las razones de su asesinato, dijo el jefe de investigación criminal Miguel Núñez.



La policía no brindó detalles de la investigación ni indicó si su muerte estaría ligada a su trabajo.



El lunes un grupo de campesinos halló un cuerpo al cual le faltaban varias extremidades en un campo de cultivo de caña de azúcar a 139 kilómetros al norte de Lima. No se supo la identidad del fallecido hasta la víspera, cuando la policía realizó un análisis de las huellas dactilares y confirmó que el cuerpo incompleto pertenecía a Yactayo.



Yactayo trabajó los últimos 12 años como productor y editor de videos en una compañía independiente. Entre 1991 y 2002 fue editor y productor de noticias en América Televisión y Frecuencia Latina, dos importantes televisoras de alcance nacional. Su muerte conmocionó al gremio ya que fue un profesor muy querido en varias facultades de periodismo.



Yactayo es el primer periodista asesinado en 2017 en Perú. En 2016 otro periodista radial fue asesinado en una ciudad sureña mientras conducía su programa.



