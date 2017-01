Pesa nueva acusación contra Rodrigo Medina por incremento patrimonial Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Llaman a declarar al exgobernador de Nuevo León ante la Subprocuraduría Anticorrupción el martes 24 de enero; buscan imputarlo por delitos de daño patrimonial y peculado A declarar no es una audiencia judicial”, precisó el Subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, quien indicó que se podría usar la fuerza pública en caso de que no acuda.

El funcionario estatal no pudo ofrecer más detalles al respecto por el sigilo de la investigación. El del martes un asunto nuevo no había sido comentado al público derivado de una denuncia por un delito distinto”, indicó.

La nueva denuncia fue presentada en la Fiscalía por la Contraloría estatal.



A dicha comparecencia es obligatorio que acuda Medina de la Cruz con la finalidad de que conozca la acusación nueva que pesa en su contra.



El proceso es adicional a los otros que tienen en su contra por presuntamente haber otorgado incentivos fuera de la ley a la armadora coreana KIA Motors, establecida en Pesquería. BUSCARÁN IMPUTARLO DE NUEVO Canales estableció que también el día 25, el exmandatario del estado deberá acudir ante un juez de control para imputarlo de nueva cuenta por los delitos de daño patrimonial y peculado.



El único por el que fue vinculado a proceso, el 9 de agosto del 2016 fue por ejercicio indebido de funciones públicas.



Mientras que el cierre de investigación del caso es un día después precisamente por el delito de ejercicio indebido de funciones.



El funcionario estatal reveló que debido al amparo que perdió Medina de la Cruz para no ser detenido lo limita a tener que acudir a los llamados judiciales. Efectivamente el amparo que se le negó a Rodrigo Medina limita la posibilidad de extracción de Rodrigo Medina de la justicia del estado de Nuevo León”, detalló.

Indicó que han sido varios los amparos a los que ha recurrido, pero nada más la única consecuencia ha sido el postergamiento sin embargo no han afectado el fondo de las acusaciones de la Fiscalía. Igual en la presente situación la defensa no podrá afectar el fondo de las posiciones de la Fiscalía”, puntualizó.



