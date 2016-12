Pese a explosión, piden apoyo para mantener la pirotecnia en Tultepec Excélsior

En entrevista para Imagen Noticias con Francisco Zea confirmó que ascendió a 31 personas la cifra de muertos por las explosiones y 51 personas se encuentran en hospitales, de las cuales 18 fueron dadas de alta durante la noche del martes.



"Ante estos hechos, sostuvo que “sin duda quien tenga responsabilidad será castigado”; no obstante la prioridad del gobierno estatal es salvar la vida de las personas que están en los hospitales.

"El gobernador (Eruviel Ávila) nos ha pedido que no dejemos de hacer un solo esfuerzo para salvar una vida más. Hemos trabajado toda la noche y con una sola vida que se salve estaríamos satisfechos, hay una gran tristeza en el Estado de México sobre todo por estas fechas”.

Destacó que el mandatario estatal dispuso de un secretario de su gabinete que esté en cada uno de los hospitales donde tenemos lesionados y se atienden dos semefos donde están los fallecidos.



El funcionario estatal señaló que se realiza un recorrido en todo los hospitales donde se encuentran los lesionados, “haciendo un inventario de todo lo que está sucediendo” y a las 9:00 de la mañana se realizará un corte informativo, “como lo hemos estado haciendo cada tres horas”.



En cuanto a la revocación del permiso para ejercer la pirotecnia, Manzur reiteró que no es un asunto del gobierno del estado, que depende del gobierno federal, en virtud de que se aplica la Ley General de Armas y Explosivos.



Respecto a las causas que originaron la explosión indicó que esperarán los peritajes de la PGR y de la Fiscalía del Estado.



