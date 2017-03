Peso mexicano, con pronósticos positivos a nivel global: SHCP Excélsior

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El funcionario aseveró a Imagen Informativa Primera Edición que el peso mexicano continúa con una tendencia de recuperación del 2.15 por ciento; comentó que la divisa nacional es una de las ‘más conocidas en el mundo’, por lo que es difícil determinar si la misma esta sobre o subvaluada: ‘prudencia’ y ‘análisis’ son necesarios para los tiempos de volatilidad. La economía nacional tiene muchos elementos que le han habilitado un tipo de cambio diferente y (con áreas de oportunidad). Había incertidumbre en el mercado por la relación que se sostiene con el gobierno de Estados Unidos: pero, en alguna medida, entre la volatilidad y otros factores sí existe la posibilidad de un buen acuerdo internacional en el TLCAN”.

Abundó que, paulatinamente, las incógnitas económicas bilaterales se irán disipando, respetando y ‘encontremos más formas para apoyar al peso’. Con respecto a las divisiones que se presenta en el grupo de colaboradores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acotó que ‘cuando hay incertidumbre vale la pena regresar y ver los números’.

No tomar (decisiones) adelantadas, ya que se carece de información suficiente como para (pregonar) resultados exactos en el futuro. Los precios del petróleo, el entorno volátil y dinámico en lo global acreditará las oportunidades y (precauciones) pertinentes. La situación es sensible tomando en cuenta el intercambio de millones de dólares” todos los días.

Meade Kuribreña agregó que el gobierno federal ya posee medidas a implementar sobre la cobertura en los precios del petróleo: ‘si los precios cayeran por debajo de los 42 dólares se le daría apoyo con un paquete económico que harán frente a caídas del dinamismo. Las variables han permitido ajustar ingresos y gastos razonables. Con el presupuesto tenemos principios conservadores. Hoy los números van bastante en línea con lo previsto. Habría que ver con atención cada una de las reformas de Trump: siempre hay que revisar los detalles”.



CIUDAD DE MÉXICO.- José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público(SHCP), indicó esta mañana que el peso mexicano posee un camino de certidumbre positiva en el mercado internacional; abundó en que el gobierno federal no se 'adelanta' en pronósticos y que diversas medidas están preparadas, en caso de que la volatilidad financiera así lo demande.

