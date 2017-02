PGJE Tamaulipas investiga presunta desaparición de regios en la Reynosa-Monterrey Excélsior

A través de la Fiscalía en Atención a Personas no Localizadas o Privadas de su Libertad de la PGJE, inició la investigación 51/2017, en relación a la desaparición de las personas originarias del estado de Nuevo León, denunciada en ese estado.



​El grupo desapareció cuando regresaba de la ciudad de Reynosa, desde el pasado 9 de febrero y hasta el momento se desconoce su paradero.



Las edades de los regios oscilan entre los 22 y 35 años de edad y algunos de ellos se dedican al comercio.



Mediante un comunicado de prensa, la institución tamaulipeca informó pasadas las 23:00 horas de este martes 21 de febrero, respecto a los hechos, que el pasado 19 de febrero del presente año las autoridades tamaulipecas integraron la carpeta con el número antes citado.



En ese documento, señala la procuraduría tamaulipeca, se integró la información de las personas y la unidad móvil reportadas como desaparecidas, de acuerdo a una denuncia asentada en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.



La Agencia Especializada en Atención a Personas no Localizadas de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, trabaja coordinadamente con autoridades de Nuevo León para esclarecer los hechos.



Incluso, confirmaron que se ha solicitado a la Agencia del Ministerio Público de Nuevo León se remita copia de las actuaciones practicadas sobre el caso.



Durante la tarde se dio a conocer en Monterrey, Nuevo León, por parte de Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad en la vecina entidad, sobre el desconocimiento del paradero de los ciudadanos neoleoneses, por lo que familiares de los mismos presentaron una denuncia en aquel y este Estado.



