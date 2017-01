PGR abre 79 pesquisas por saqueos; Hidalgo, Querétaro y Edomex, con más carpetas Excélsior

La PGR informó que las investigaciones se iniciaron en 18 entidades del país por hechos ocurridos entre el 31 de diciembre y el 5 de enero.



Hidalgo es la entidad con el mayor número de indagaciones, con 13. Le sigue Querétaro con 11; Estado de México y Chihuahua con siete cada una; Morelos y Sonora con seis cada una; Baja California y Sinaloa, con cinco cada una.



Colima, Guanajuato y Puebla, tres cada entidad; Chiapas, Durango y Veracruz, con dos cada una, mientras que Coahuila, Ciudad de México, Michoacán y Tlaxcala, una por cada entidad.



La Policía Federal ha registrado más de 120 bloqueos en carreteras federales por el llamado gasolinazo. En ellos no se ha reportado ningún incidente, sólo afectaciones a los automovilistas.



Para evitar riesgos que atenten contra los manifestantes o personas ajenas a las movilizaciones, el gobierno federal ha desplazado a más de dos mil 500 policías federales, entre ellos, de la Gendarmería, a los estados de México, Chihuahua, Veracruz, Hidalgo, y a algunas delegaciones de la Ciudad de México.



En el Estado de México, los policías, incluido el personal de la Gendarmería, fueron enviados a Ecatepec, Acolman, Naucalpan, Nicolás Romero y Tecámac. En Hidalgo, a Tulancingo e Ixmiquilpan.



En la Ciudad de México, a las delegaciones Gustavo A. Madero y algunas zonas del sur de la urbe. En Chihuahua, a Ciudad Juárez, donde también vigilarán carreteras.



A Veracruz se enviaron a 250 policías, mientras que en Guerrero, el personal fue a Acapulco, Chilpancingo, Zihutanejo y otros municipios.



SUSPENDEN DESFILE



Por cuestiones de seguridad, la Policía Federal canceló el desfile que llevaría a cabo anoche sobre el Paseo de la Reforma, con motivo del Día de Reyes.



Fuentes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y de la PF explicaron que la decisión de posponer el acto se tomó a partir de las diferentes manifestaciones efectuadas en el país contra el aumento al precio de los combustibles.



El área de Comunicación Social de la CNS, aseguró que la suspensión del desfile se dio debido al desplazamiento de personal operativo a diferentes estados para apoyar en las manifestaciones que se llevan a cabo por el aumento al precio de la gasolina.



El personal consultado de la CNS y PF explicó que se tenía considerado que la caravana partiera del Auditorio Nacional y avanzara por el Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino.



El contingente estaría integrado por las unidades terrestre y elementos a pie de las siete divisiones que integran a la Policía Federal.



En años anteriores, el desfile ha sido encabezado por el comisionado general de la Policía Federal.



SUMAN AL MENOS 1,500 LOS DETENIDOS



Al menos mil 500 personas han sido detenidas por actos de saqueo en los seis días que van de protestas contra el incremento en los precios de las gasolinas.



El balance fue presentado por René Juárez Cisneros, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, quien destacó que la Policía Cibernética de la Policía Federal, la PGR y los estados trabajan para detectar las cuentas de redes sociales que incitan a la violencia.



Enfatizó que el gobierno federal respeta la libre manifestación, pero no dejará sin castigo los hechos delictivos.



El Estado de México reportó 537 detenidos, de los cuales 131 ingresaron ya a penales, durante dos días en que ocurrieron disturbios, actos vandálicos, rapiña y robo a comercios y tiendas departamentales en más de 16 municipios mexiquenses. Las autoridades aseguraron que la situación está controlada, pero admitieron que fueron sorprendidas.



“A lo mejor fuimos sorprendidos, esperábamos bloqueos (...) pero no pensábamos que se fuera a desbordar, en que delincuentes saquearan, robaran las tiendas de autoservicio(...) a lo mejor fue demasiado rápido como se organizaron y nos tardamos un poco en dar la respuesta”, reconoció José Manzur, secretario de Gobierno del Edomex.



A Veracruz arribó un primer grupo de la Gendarmería para reforzar la seguridad, ante los saqueos a comercios y supermercados que se han perpetrado los últimos días. El gobernador Miguel Ángel Yunes informó que hasta el momento van más de 500 detenidos por actos ilícitos.



“No hay nada que justifique la violencia irracional y sin sentido; violencia que no tiene otra motivación que la rapiña, el robo, la violencia por sí misma”, añadió.



Admitió que en Agua Dulce y Las Choapas también hubo saqueos, y que ya hay detenidos. Adelantó que entre ayer y hoy en la madrugada arribaría otro grupo importante de la Gendarmería.



Se reportaron otros detenidos: en Tapachula, Huixtla y Reforma, Chiapas, 300 personas; la Ciudad de México reporta a 135 detenidos, en Puebla suman 53 capturas; en Coahuila, 35, en Campeche, 26, y en Michoacán y Oaxaca al menos cinco en cada entidad.





VÁNDALOS ATACAN MERCADOS, PERO LOS RECIBEN CON PALOS



Los saqueos se trasladaron ahora a mercados municipales y a una central de abasto; los delincuentes, sin embargo, se encontraron con resistencia de la sociedad, que los enfrentó con palos y piedras en al menos dos estados del país.



En la ciudad de Puebla, fueron atacados los mercados Acocota y 5 de Mayo, de la zona centro de la ciudad y la Central de Abasto. Pero los delincuentes encontraron resistencia en los tres sitios, donde los comerciantes tomaron piedras, palos y machetes para defender su mercancía; eso y la llegada de policías hicieron huir a los sujetos que cubrían el rostros con tapabocas y máscaras.



Los disturbios provocaron el cierre de locales y bodegas y los rumores dejaron a Puebla sin tránsito y con supermercados cerrados.



Los saqueos continuaron también en Veracruz, en algunos comercios, pero hubo confrontaciones entre la turba y la sociedad civil que se opone a que sigan los atracos.



Los comerciantes del mercado Malibrán, del puerto, se armaron para impedir el ingreso de quienes pretendían saquearlos. Lo mismo sucedió en el centro de la ciudad.



En Xalapa, la sicosis se apoderó de los comerciantes quienes, ante la presencia de personas extrañas, comenzaron a cerrar negocios y a desalojar a sus clientes, quienes hacían compras de último momento para agasajar a los niños en el Día de Reyes.



Mientras, más de 25 comercios fueron saqueados en Agua Dulce, Veracruz, presuntamente como protesta por el gasolinazo. Vándalos y habitantes que se les unieron, además de arrasar con lo que había en las tiendas, también cometieron actos vandálicos como quemar negocios, y estuvieron a punto de hacerlo en el Palacio Municipal.



También en Chiapas se cometieron saqueos y actos vandálicos en por lo menos seis municipios. Se reporta medio centenar de negocios y dos plazas comerciales atacadas en Tapachula, Huehuetán, Reforma y Huixtla.



En Toluca, un intento de vandalismo y saqueo en una tienda de conveniencia dejó 46 jóvenes detenidos, en San Felipe Tlalmimilolpan. Mientras que por tercera noche consecutiva, la sicosis se apoderó de Cuernavaca.



En Hidalgo, pobladores del municipio de Chapantongo arrebataron a policías una camioneta que llevaba diesel ordeñado ilegalmente. La gente llenó sus garrafones.



Asimismo, Rafael Mondragón, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios, acusó que los saqueos dejaron pérdidas de al menos 140 millones de pesos en casas de empeño de todo el país, sin contabilizar el vandalismo.



CONTINÚAN BLOQUEOS



La jornada de bloqueos carreteros y toma de casetas por el gasolinazo siguió en varios puntos. En Morelos, integrantes de El Barzón liberaron las casetas de Tepoztlán y Oacalco.



En Zacatecas, las tres casetas de peaje fueron tomadas. En tanto, en Hidalgo hubo siete bloqueos: Actopan, San Salvador, San Antonio Zaragoza, Tezontepec, Madero, Ixmiquilpan, Zimapán, Tasquillo y San Isidro.



En el Edomex tomaron la caseta La Venta, de la México-Toluca, y transportistas liberaron la casetas de Chalco y San Marcos Huixtoco, de la México-Puebla, y dejaron libre el paso.



En tanto, en Hidalgo hubo siete bloqueos: Actopan, San Salvador, San Antonio Zaragoza, Tezontepec, Madero, Ixmiquilpan, Zimapán, Tasquillo y San Isidro.En el Edomex tomaron la caseta La Venta, de la México-Toluca, y transportistas liberaron la casetas de Chalco y San Marcos Huixtoco, de la México-Puebla, y dejaron libre el paso.

