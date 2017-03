Picasso, el perro que conquistó a Internet Excélsior

El cachorro de tan solo 10 meses se ganó el corazón de usuarios de redes sociales, donde se dio a conocer su historia y ahora buscan un hogar amoroso para él y su hermano



Picasso nació con una deformidad facial, ya que su hocico se tuerce hacia la derecha, mientras que su mandíbula a la izquierda, lo que le da la apariencia de algunas de las pinturas cubistas del fallecido pintor español.



Picasso fue enviado a un albergue después que el dueño de su criadero no pudiera venderlo, y poco después su hermano Pablo llegó al mismo lugar, ya que su familia adoptiva no lo quería más. Al parecer el destino que tenían estos hermanos sería la eutanasia, afortunadamente esto no fue así gracias al Internet.



La historia de estos dos hermanos, la singularidad de Picasso y la felicidad que Pablo irradia, llamó la atención de la organización Luvable Dog Rescue, quien rescató a ambos hermanos y desde que se dio a conocer su historia, se han llenado de solicitudes para adoptar a ambos perritos.



Antes de darlos a alguna familia, Picasso debe pasar por cirugía para colocar sus dientes donde corresponden, después de eso Pablo y Picasso estarán listos para recibir visitas de las familias que tendrán que adoptarlos juntos, ya que, según declaraciones de los encargados del albergue, ‘tienen un profundo amor el uno por el otro’.







