Pide el IZAI a los municipios actualizar sus portales

Mencionó que a excepción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ningún partido político tiene su página de internet actualizada, y en el caso de los ayuntamientos, en febrero pasado se emitió la recomendación para que actualizarán la información de carácter pública.



Este miércoles la comisionada presidenta ofreció una conferencia de prensa en el municipio de Jerez, y sobre este ayuntamiento en particular, dijo que hay 22 solicitudes de información que se realizaron de septiembre a la fecha, sin embargo, como en el resto de los municipios no tiene la información actualizada en su página.



Advirtió que los municipios tienen 44 días para actualizar sus datos públicos, ya que el próximo 5 de mayo deberán estar en la plataforma nacional.



Además, Del Río Venegas dio a conocer que el próximo 30 de marzo, estará en la entidad, Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).



Su visita obedece a una reunión que tendrá con los diputados para informar sobre la nueva ley de protección a datos personales en posesión de sujetos obligados, explicó.



Destacó la importancia de la visita de Puente de la Mora a Zacatecas, ya que apoyará en el llenado de la plataforma nacional de transparencia.



Recordó que en un plazo de seis meses, todas las entidades deberán poner en marcha una Ley de Protección de Datos, ya que los ayuntamientos, sindicatos, Gobierno del Estado entre otros sujetos obligados deben cumplir con la entrega de información pública.



