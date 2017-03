Pide el PAN agilizar aplicación del fondo minero; "parece que los municipios mendigan ese recurso" Karla Padilla

Dicho impuesto, aplicado en Zacatecas desde el 2015, fue creado para beneficiar con infraestructura a estados y municipios con actividad minera. La mitad de la recaudación de este gravamen va para los municipios, el 30% a la administración estatal y el 20 restante al Gobierno Federal.



“Fue un avance, sin embargo lo que vimos durante varios años es que no llegaban las participaciones completas o simplemente no llegaban. Los retenía ya sea la federación o el estado y la aplicación final a los municipios no se llevaba a cabo”, expresó.



El también diputado de la sexagésima segunda Legislatura, dijo que aunque hay una cantidad de pago establecida, durante los primeros meses de su aplicación, el recurso no llegaba a los municipios de la manera más eficientes



Agregó que será un tema de competencia federal al revisión de los requerimientos incluidos en este impuesto, y sobre todo con los movimientos de la comunidad minera ante el ecológico planteado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.



A decir de López de Lara, otra de las problemáticas radicó en que algunas de las empresas mineras que tenían concentración de tiros y comenzaron a separarlos en diversas razones sociales para pagar menos impuestos.



Recaudación y por ende menos desarrollo en las zonas beneficiadas.



El legislador panista expuso que dichas estrategias fiscales son legales, por lo que las autoridades no están facultadas para hacer señalamientos en contra. Sin embargo, enfatizó en que dichos movimientos solo afectan la cantidad económica que recibe cada estado.



“Se deberán agilizar los procesos internos porque aunque el dinero lo recauda la federación, parece que los municipios mendigan ese recurso que por ley les corresponde”.



“Es una ruta que debemos explotar y exigir a la federación que el recurso se reciba en tiempo y forma, ya que se llegaron a dar casos en los que los municipios esperaban hasta tres años para recibir al menos una parte de este impuesto minero”, manifestó el dirigente de Acción Nacional.



