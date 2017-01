Pide Enrique Muñoz, liberen oficinas de Recaudación de Rentas en Jerez Silvia Vanegas

El funcionario que fue acompañado por Eduardo López Mireles, recaudador de rentas del ayuntamiento, dio a conocer el decreto gubernativo de estímulos fiscales y facilidades administrativas, que se publicó el 31 de diciembre en el que se ofrece a los impuestos un descuento adicional al derecho vehicular.



Reconoció que existen nuevos impuestos aprobados por la legislatura como el de, infraestructura, pero aseguró que este tiene un destino que es para carreteras, baches, escuelas y centros de Salud y el de la, universidad, será para el saneamiento financiero.



Afirmo que quienes pagaron el lunes y se les cobró por error el impuesto de la universidad aplicado a la tenencia les será devuelto, y les pidió que respeten el derecho a trabajar que tienen sus compañeros.



Los inconformes aseguraron que no se retiraran, ya que “sabemos que el desfalco del Estado tiene nombre, y existen personas que metieron a la UAZ en la situación en la que se encuentra.



Dijeron que si realmente existe voluntad del gobernador, comience por recuperar los bienes que se saquearon del Estado y no les quiera cobrar a los ciudadanos lo que ellos no robaron, pues están cansados de que cada sexenio llegue alguien y se lleve el dinero de las arcas del estado y sea la población quien “pague los platos rotos”.



